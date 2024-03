Totti senza freni, doppio verdetto Roma: “Non è vero niente”

Dal futuro della Roma, al derby contro Lazio e l’ostacolo Milan in Europa League. Francesco Totti esce allo scoperto anche sul ritorno in società, col verdetto sui Friedkin.

Francesco Totti torna a parlare della Roma di Daniele De Rossi, toccando sia aspetti che riguardano il campo che il futuro della società. Ecco le parole dell’ex Capitano giallorosso, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente aperto le porte ad un ritorno in società al fianco dell’ex numero 16. Oggi Francesco Totti esce nuovamente allo scoperto sul futuro della Roma e della sua carriera, chiudendo però le porte ad un ritorno che sembrava imminente in giallorosso, fattore su cui aveva parlato anche lo stesso DDR dopo la sconfitta indolore di Brighton.

Ieri la Roma di Daniele De Rossi è tornata alla vittoria in campionato, superando per 1-0 il Sassuolo di Ballardini. A decidere la gara, e portare tre punti pesanti in casa giallorossa, è stato il capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è rinato dopo la nomina di De Rossi come allenatore, riscoprendosi goleador e leader in campo dalla chiamata dell’ex Capitano sulla panchina romanista. E parlando di capitani nei giorni scorsi Francesco Totti aveva scherzato sull’ipotesi di ritorno alla Roma, rispondendo alla domanda sulla possibile conferma di De Rossi senza giri di parole: “Io torno prima”. Ora l’ex Numero 10 è tornato nuovamente sul tema, con una doppia smentita che coinvolge il futuro della società giallorossa.

Dall’Arabia al ritorno alla Roma, Totti allo scoperto: “Mi sono informato”

Intercettato dai microfoni di Calciomercato.it, Francesco Totti ha parlato dell’incontro con Mourinho a Riad: Ci siamo solamente salutati.” Poi sul prossimo derby contro la Lazio: “Ci arriverà come sempre, è una partita diversa e difficile.”

L’ex Capitano spegne poi ogni voce su una possibile cessione della Roma ad un fondo arabo. Sul tema Totti esce allo scoperto senza alcun dubbio: “Mi sono informato, non c’è niente.” La seconda smentita invece riguarda il suo ritorno in società giallorossa, sul quale l’ex numero 10 ora chiude pubblicamente la porta: “Mai più. Ogni volta mi fate questa domanda, quindi vi dico che non torno più.” Infine sul sorteggio europeo contro il Milan: “Tanto prima o poi devi incontrarle tutte”.