Totti torna alla Roma: l’ha detto poco fa – VIDEO

Francesco Totti apre pubblicamente le porte al ritorno alla Roma. Ecco la risposta dell’ex numero 10 sulla riunione con Daniele De Rossi in giallorosso – VIDEO

L’ex Capitano apre nuovamente le porte ad un ritorno imminente alla Roma. Ecco come ha riposto Francesco Totti alle telecamere che lo hanno intercettato mentre era circondato da tifosi per foto ed autografi. Già dai tempi della gestione di José Mourinho il suo ritorno in società era diventato un argomento caldo in casa giallorossa. Ora con la panchina affidata a Daniele De Rossi la riunione tra simboli e Bandiere romaniste sembra sempre più vicina.

Due Capitani, due Bandiere e simboli per sempre del Romanismo, dentro e fuori dal campo. Ora Francesco Totti sembra pronto per il ritorno immediato alla Roma, aprendo pubblicamente le porte alla reunion con Daniele De Rossi, che bene sta facendo da tecnico. L’ex numero 16 ha preso la squadra giallorossa al nono posto in campionato, e nell’arco di due mesi l’ha portata alla quinta posizione della Serie A, a meno tre punti dal Bologna di Thiago Motta. Giallorossi che bene stanno facendo anche in Europa League, con una seria ipoteca messa sulla qualificazioni ai quarti di finale, grazie al 4-0 rifilato al Brighton la settimana scorsa allo stadio Olimpico.

Totti e il ritorno alla Roma con De Rossi: la risposta a sorpresa

I risultati in campo stanno dando ragione al cambio in panchina voluto dalla presidenza Friedkin, che ha scelto Daniele De Rossi come erede di José Mourinho circa due mesi fa. Se già col portoghese si respirava aria di ritorno per Francesco Totti, ora con DDR la strada sembra spianata.

Ed a proposito del suggestivo ritorno all’interno della società giallorossa Francesco Totti ha risposto in modo clamoroso all’inviato di Tv Play presente a Roma. Alla domanda sul possibile ritorno alla Roma in caso di conferma di Daniele De Rossi, un divertito Totti ha così risposto: “Io torno prima.” Una battuta forse, ma che ha acceso da subito le fantasie di tanti tifosi giallorossi, desiderosi di una riunione tra bandiere romaniste imminente.

Ecco il VIDEO diffuso dall’account Instagram di TV Play.