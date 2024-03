Dalla Juve alla Roma: hanno detto basta

I giallorossi, nonostante l’assenza di un direttore sportivo, iniziano a ragionare sul primo acquisto da effettuare nella sessione di mercato estiva

Il destino di Daniele De Rossi, nonostante il travolgente entusiasmo accumulato nei primi sessanta giorni sulla panchina della Roma (su cui si siede raramente sia in partita che in allenamento, durante il quale preferisce muoversi tra i propri calciatori con gli scarpini indosso), è tutt’altro che segnato.

E’ vero… la piazza sembra ormai certa che il comandante di Ostia rappresenti la scelta migliore per la costruzione di un progetto a lungo termine, ma, come più volte evidenziato dallo stesso DDR in conferenza stampa, si tratta di una città strana, in cui il vigore e l’unanimità di un elogio, si possono rapidamente trasformare in astio e divisione.

Difficile, se non impossibile, che ciò accada in seguito a risultati positivi – come quelli conquistati sinora da DDR & co. – ma c’è da considerare l’avvicinarsi di un calendario proibitivo, fatto di svariati confronti con dirette avversarie in classifica e un quarto di finale di Europa League da scontare con il Milan di mister Pioli. La classifica è ancora corta e, nel caso in cui i giallorossi dovessero fallire il pauroso susseguirsi di test, è probabile che la piazza subisca una spaccatura e, a quel punto, starà ai Friedkin scegliere da che parte stare.

Di conseguenza, iniziare a parlare di calciomercato estivo in relazione alla conferma di DDR è un esercizio dalla probabile efficacia, ma risulta altrettanto utile specificare come il rinnovo non sia pratica archiviata. In tal senso, giungono voci insistenti su un possibile movimento di mercato tra Juventus e Roma.

La Roma pensa ad Alex Sandro

A prescindere dalla presenza o meno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, pare che un veterano bianconero sia pronto ad abbandonare il Piemonte. Stiamo parlando di Alex Sandro, il quale, secondo quanto riportato da calcionow.it, potrebbe rientrare nei piani dei giallorossi.

Il brasiliano ha vissuto diverse fasi nel corso della sua avventura bianconera, passando da essere considerato uno dei terzini più forti della massima lega italiana, alla gogna mediatica, derivante da annate opache causa infortuni. In questo momento della carriera, Alex Sandro pare aver recuperato un apparente equilibrio, ma un generoso ingaggio, abbinato all’età anagrafica, pare aver spinto i vertici bianconeri a darlo per perso in estate.

Il contratto in scadenza a giugno necessiterebbe di un rinnovo, che difficilmente Giuntoli gli concederà. Ecco che, a parametro zero, Sandro potrebbe rappresentare un’opzione per rinvigorire le fasce giallorosse. L’emergenza dei terzini è evidente, non tanto adesso (anche se sulla destra è evidente una certa penuria), ma soprattutto per quanto concerne la gran quantità di contratti in scadenza, tra i quali spicca quello di Leonardo Spinazzola. La duttilità di Alex Sandro, inoltre, permetterebbe a De Rossi, o chi per lui, di contare sul brasiliano anche nel caso in cui servisse un braccetto della difesa a tre o, addirittura, un vero e proprio difensore centrale.