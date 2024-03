Fumata bianconera e addio Roma: 40 milioni per la firma | ASRL

In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, le voci di mercato sulla Roma si susseguono senza soluzione di continuità

L’arrivo di Dan Friedkin a Trigoria durante la sosta del campionato per le nazionali ha subito fatto pensare ad un ad un imminente incontro con Daniele de Rossi per parlare di rinnovo contrattuale. I primi due mesi sulla panchina della Roma, d’altronde, hanno stupito anche i più ottimisti. Il quarto posto dista ora solamente tre punti e la qualificazione alla prossima Champions League non sembra più un miraggio.

La conferma dell’allenatore non è tuttavia l’unico tema caldo in vista della prossima stagione. Tiago Pinto ha lasciato la capitale lo scorso 3 febbraio, ma da allora non è stato ancora ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo. Una situazione di stallo apparente che ha fatto finire nel congelatore alcune trattative di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi.

Calciomercato Roma, Spinazzola bianconero dopo la cessione

La trattativa che sta più a cuore ai tifosi giallorossi E sicuramente quella riguardante Paulo Dybala, su cui pende una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Nonostante le buone prestazioni di questo periodo, la situazione di Leonardo Spinazzola suscita meno preoccupazioni ai sostenitori romanisti. In scadenza il prossimo 30 giugno, l’esterno umbro secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato oggetto di un nuovo sondaggio dall’Inghilterra.

Il Fulham sta monitorando diversi esterni di fascia sinistra, visto che Antonee Robinson è finito nel mirino di diverse big inglesi. Il Liverpool e il Manchester City hanno già contattato l’entourage dello statunitense e non avrebbero certo problemi ad assecondare le richieste dei Cottages, fissate in 35 milioni di sterline, al cambio attuale circa 40 milioni di euro.