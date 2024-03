Infortunio Lukaku e ansia Roma: il comunicato UFFICIALE

Nel giro di qualche ore, la Roma di Daniele De Rossi si è vista privata di una serie di calciatori centrali per il progetto. Ecco l’ultimo ferito

E’ probabile che Daniele De Rossi, dopo la sofferta vittoria con il Sassuolo di mister Ballardini, si illudeva di poter sfruttare la sosta delle nazionali per preparare con cura e serenità l’infernale susseguirsi di appuntamenti di fuoco che aspettano la Roma.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, sono giunti a cascata una serie di spiacevoli aggiornamenti sulle condizioni di alcune pedine dello scacchiere giallorosso, dapprima impegnate con le rispettive nazionali, ma attualmente ai box per infortunio. Dopo la lesione all’adduttore della Joya Dybala, l’affaticamento muscolare di N’Dicka e il trauma al piede sinistro subito da Edoardo Bove, ecco l’ennesimo calciatore che non potrà unirsi alla propria nazionale.

Anche Lukaku abbandona la nazionale

Dopo l’infiammazione all’anca, giungono nuovi acciacchi per Romelu Lukaku. Il gigante giallorosso, come comunicato ufficialmente dalla nazionale belga, non potrà proseguire il ritiro della propria nazionale a causa di un sovraccarico all’inguine. Dunque, il numero 90 di DDR non si unirà ai connazionali per affrontare la Repubblica d’Irlanda. In casa Roma confidano che il generoso lasso di tempo previsto tra la spiacevole diagnosi e gli appuntamenti più caldi della stagione di De Rossi, possa aiutare ad un recupero completo.

Si tratta di un’affaticamento in una zona delicata, anche e soprattutto considerando la storia medica di Big Roma e un’età non particolarmente favorevole ad un recupero celere e indolore. Nell’ultimo appuntamento di campionato Lukaku non ha affatto brillato e, nonostante fatichiamo a credere che ci possano essere romanisti contenti dell’infortunio di Big Rom, siamo certi che la tifoseria non compierà alcuno sforzo nel riporre la propria fiducia in Sardar Azmoun, più volte elogiato dalla piazza giallorossa. In ogni caso, le condizoni del gigante belga verranno valutate nel corso dei prossimi giorni, durante i quali verranno forniti i primi riferimenti temporali per il recupero.