La Roma scippa Atalanta e Napoli: doppietta in Italia

Non si arrestano le voci di calciomercato legate al futuro della Roma, soprattutto durante la sosta per le nazionali

Sono ore di ansia in casa Roma in vista del ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali. Edoardo bove ha già lasciato il ritiro dell’Italia under 21, mentre il Belgio ha comunicato che Romelu Lukaku salterà la prossima partita per un risentimento all’inguine. Tra Pasquetta e il 18 aprile la la squadra affronterà un vero e proprio tour de force, che contempla anche il derby contro la Lazio e la doppia sfida di Europa league contro il Milan.

Approfittando della pausa in serie A, Dan Friedkin ha fatto capolino a Trigoria, dove sono molti i temi da dover affrontare.non è escluso, ad esempio, che ci sia un incontro con Daniele de Rossi per parlare del rinnovo contrattuale. Un altro argomento impellente riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, visto che tiago Pinto ha lasciato il club lo scorso 3 febbraio.

Nuovo Ds Roma in Italia: tripletta Friedkin

Da allora sono stati accostati numerosi profili al club capitolino. Se fino a qualche settimana fa l’unica candidatura concreta in serie A sembrava quella di Francois Modesto, nelle ultime ore stanno emergendo nuovi profili per occupare lo scranno dell’ex dirigente del Benfica. Il giornalista Attilio Malena parla ad esempio di un ritorno di fiamma per Tony d’amico. L’attuale direttore sportivo dell’Atalanta non sarebbe tuttavia l’unico profilo italiano valutato dai Friedkin e da Lina Souloukou.

Secondo la fonte sopra citata, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei sondaggi anche per Pietro Accardi dell’Empoli e per Mauro Pederzoli del Parma. Per quanto riguarda quest’ultimo la proprietà romanista potrebbe entrare in rotta di collisione con il Napoli. Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando alla separazione da Mauro Meluso, arrivato la scorsa estate al posto di Cristiano giuntoli. Ai primi posti nella lista del presidente partenopeo ci sarebbe proprio l’attuale dirigente della squadra ducale.