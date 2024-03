Roma-Milan, slitta la partita dei rossoneri: arriva l’annuncio ufficiale

Roma-Milan, slitta la partita dei rossoneri che saranno impegnati contro la squadra di De Rossi in Coppa. Domani l’annuncio ufficiale

Cambia il calendario. Potrebbe essere proprio così. Cosa che alla Roma fino al momento non è quasi mai successa. L’ufficialità di tutto questo arriverà comunque nella giornata di domani, quando la Lega di Serie A renderà pubblici orari e dati delle giornate che vanno dalla 31esima alla 33esima.

Il fatto non riguarda la Roma. Che soprattutto durante il girone di Europa League quando ha giocato il giovedì sera non è mai poi tornata in campo il lunedì. Ma sempre di domenica. E questo in più di una occasione ha anche fatto indispettire José Mourinho, che non le ha mai mandate a dire a chi metteva nero su bianco i calendari. Ma riguarda il Milan, e in particolare il derby contro l’Inter che potrebbe anche consegnare lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi.

Roma-Milan, il derby di lunedì

Secondo le informazioni che sono state riportate da Calcio e Finanza infatti, “si sta valutando l’ipotesi di calendarizzare il derby di Milano – in programma nel weekend del 20-21 aprile – per la serata di lunedì 22 aprile“. Il tutto per permettere alla squadra di Pioli di non giocare due partite nello spazio di 72 ore. Cosa che ripetiamo alla Roma è successa solamente una volta.

L’unico problema di questo spostamento potrebbe essere relativo alla questione dei diritti televisivi. Lo slot del lunedì sera è uno di quelli che è riservato a Sky Sport, quindi il derby di Milano potrebbe essere trasmesso da entrambe le piattaforme. E questo potrebbe anche non convenire a Dazn che deve trovare un accordo sulla questione qualora si decidesse di far giocare la partita il lunedì sera. Comunque non c’è da aspettare molto, entro domani si saprà tutto.