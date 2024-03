Roma, rinviato il big match: arriva l’annuncio

Roma, richiesta accolta da parte del club giallorosso. Rinviato il big match. Ecco quando verrà messa in calendario la partita che potrebbe valere la stagione

Anche la Roma slitta. A meno stando alle informazioni che sono state riportate da Matteo Di Gangi di SportFace. Così come succederà per il Milan che giocherà il derby contro l’Inter – che potrebbe valere lo scudetto dei nerazzurri lunedì 22 aprile alle 20:30 – anche la gara della squadra di De Rossi, quella in programma allo stadio Olimpico contro il Bologna, dovrebbe essere giocata in quella data.

La richiesta della società giallorossa sarebbe stata accolta dalla Lega di Serie A. E quindi a meno di clamorosi ripensamenti di queste ore, il tutto dovrebbe essere confermato in maniera ufficiale nella giornata di domani, quando verranno resi noti date e orari dei match che vanno dalla giornata numeri 31 a quella numero 33.

Roma-Bologna, ecco quando si gioca

Roma-Bologna quindi dovrebbe essere lunedì sera, 22 aprile. L’orario dovrebbe essere quello delle 18:30, e quindi non in contemporanea con il derby di Milano in programma in serata. Insomma, richieste accolte, giustamente, quelle di entrambi i club che così avranno la possibilità di preparare quelli che sono due impegni davvero difficili e che mettono in palio dei punti pesantissimi per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Come detto nella giornata di domani verranno svelate tutte le date. E ricordiamo che la Roma tornerà in campo il prossimo 1 aprile, giorno di Pasquetta, in trasferta sul campo del Lecce. Quindi niente abbuffate e sobri per vedere la squadra giallorossa che alla ripresa affronterà un’altra formazione giallorossa che ha cambiato allenatore affidandosi a Gotti – partito con una vittoria dopo l’esonero di D’Aversa – e che cerca dei punti decisivi per la permanenza nel massimo campionato italiano. La Roma, infine, dopo tre giorni di riposo concessi da De Rossi tornerà in campo a Trigoria giovedì. Con il Lecce immediatamente nel mirino.