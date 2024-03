Scontri tra tifosi, interviene la polizia: comunicato UFFICIALE

Gli scontri tra tifosi hanno portato a diramare immediatamente un comunicato ufficiale. Momenti di tensione totale: ecco cosa è successo.

Non sono pochi gli episodi di tensioni che negli ultimi mesi stanno calamitando l’attenzione mediatica. Molto spesso a farla da padrone, infatti, non sono tanto le giocate sul campo quanto gli scontri che avvengono tra tifoserie.

L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato nel corso della finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Nel corso dell’intervallo, infatti, un centinaio di supporters ospiti ha sfondato la porta del loro settore, riversandosi nella corsia d’atletico dello stadio Euganeo. A quel punto hanno raggiunto la tribuna occupata dagli ultras veneti, a cui hanno anche rubato uno striscione. Successivamente le due tifoserie hanno provato a venire in contatto. Resosi necessario, soltanto l’intervento della Polizia ha contribuito a riportare tutto alla normalità. Immediata la presa di posizione del Catania.

Con un comunicato apparso sui propri profili ufficiali, il club siciliano si è espresso in questi termini: “Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio “Euganeo. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell’ordine”.