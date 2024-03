Totti e la Roma: di nuovo insieme per scommessa

Totti e la Roma di nuovo insieme: una email arrivata dalla società giallorossa ufficializza la nuova partner. Ecco quello che sta succedendo

Totti e la Roma di di nuovo insieme a anche in maniera ufficiale. Il giorno dopo in cui Francesco ha detto che non tornerà più in giallorosso (molti lo hanno inteso come una battuta) e soprattutto il giorno dopo aver detto che la Roma deve pensare bene al futuro di Paulo Dybala.

Pochi minuti fa, magari se andate a controllare anche voi nella mail sotto la voce “promozioni” (se avete gmail è semplice) è arrivata una newsletters da parte del club giallorosso con un Totti in bella vista con la maglia Betsson.sport. Sì, proprio così: la nuova piattaforma di scommesse che ha preso l’ex capitano come volto per il lancio e che adesso è ufficiale è anche partner della Roma.

Totti e la Roma di nuovo “insieme”

“Condividi la tua passione per lo sport e unisciti a betsson.sport, infotainment partner della Roma”. Insomma, l’ex numero 10 “insieme” alla Roma in questa nuova avventura pubblicitaria. Ed è stato proprio a margine della stessa che Totti ha detto le cose che vi abbiamo riportato prima e che hanno fatto aprire i giornali nella giornata di oggi.

Per il momento, comunque, non sembrano ci siano delle grosse possibilità di rivedere Totti in giallorosso. Da un giorno all’altro le cose cambiano in maniera incredibile e se qualche ora prima sembra ci possa essere un riavvicinamento, qualche ora dopo le strade sembrano andate verso direzioni diverse. Insomma, qualcosa che non si capisce e che non sappiamo realmente come possa andare a finire. La certezza rimane sempre e solo una: che sono molti, se non tutti, i tifosi della Roma che vorrebbero rivedere Totti dentro Trigoria insieme a De Rossi.