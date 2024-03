Addio Roma, annuncio UFFICIALE: va al Liverpool

Sfuma ufficialmente l’obiettivo della Roma per il ruolo di direttore sportivo, ancora alla ricerca dal dopo Pinto

La Roma dovrà chiudere nel migliore dei modi questa stagione tra campionato ed Europa League. Dopodiché, in base ai risultati e alle situazioni generali, bisognerà fare delle scelte e prendere delle decisioni societarie e di organico.

Nel mese di gennaio, la Roma si è ritrovata nel giro di pochi giorni senza direttore sportivo e senza allenatore. Questo poiché Tiago Pinto aveva rassegnato le dimissioni al termine del calciomercato mentre José Mourinho era stato esonerato.

La figura che dunque andava sostituita il prima possibile era quella del tecnico dato che, in ogni caso, Pinto avrebbe salutato definitivamente a febbraio. La società ha dunque pescato dal mazzo la carta De Rossi, che fin qui si è rivelata un jolly incredibilmente positivo.

Addio Roma, Hughes al Liverpool

Se De Rossi sembra destinato a rimanere sulla panchina della Roma, si complica la scelta del direttore sportivo. Richard Hughes, nel mirino dei giallorossi, è diventato nelle scorse ore ufficialmente il nuovo ds del Liverpool.

Un ruolo importantissimo sia per la caratura del club sia perché dovrà guidare i Reds in un ruolo chiave senza Klopp come allenatore. A questo punto, tornando in casa Roma, staremo a vedere quali saranno le mosse che porteranno all’effettivo nuovo ds.