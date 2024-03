Arresti e perquisizioni: contratti irregolari per la Supercoppa in Arabia

Arresti e perquisizioni, un vero e proprio terremoto si abbatte sulla Federazione, non nuova a degli eventi così importanti. Ecco quello che sta succedendo

Un poco di mesi fa la federazione, era la fine dell’estate, ha subito uno scossone importante con una richiesta di rinvio a giudizio del presidente che si è dovuto pure dimettere. Adesso un nuovo terremoto ha portato a degli arresti, a delle perquisizioni, e probabilmente anche ad altri mandati di cattura. Insomma, sta succedendo di tutto proprio adesso.

“L’Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil sta perquisendo la Federcalcio spagnola in un’indagine relativa a presunti contratti irregolari negli ultimi cinque anni e ha effettuato alcuni arresti. Al momento – si legge su Marca – uno è quello di Tomás González Cueto, consulente legale esterno della RFEF (la Federcalcio spagnola) e uno degli uomini di fiducia dell’ex presidente Luis Rubiales. In seguito, potrebbero essercene altri da parte dei membri delle Risorse Umane e dei Dipartimenti Legali”.

Arresti e perquisizioni, cosa sta succedendo

L’operazione sarebbe guidata – si legge sempre sul sito spagnolo – dal tribunale di primo grado di Majadahonda ” in coordinamento con la Procura contro la corruzione e la criminalità organizzata. Nell’ambito di questa operazione, mercoledì gli agenti dell’UCO hanno effettuato varie perquisizioni e arresti in diverse province spagnole. La denuncia è stata presentata il 30 maggio 2022 dall’Associazione Transparency Democracy in Sport”.

Gli agenti stanno indagando su presunti reati legati alla corruzione aziendale, all’amministrazione sleale e al riciclaggio di denaro. Sono previste più di una dozzina di perquisizioni in abitazioni private e sette arresti, oltre a ingiunzioni giudiziarie a diversi enti pubblici e privati. Sarebbe stata anche perquisita la casa dell’ex presidente Rubiales, che come sappiamo si è dimesso dopo i fatti con Hermoso. Nel mirino, infine, ci sarebbero anche i contratti firmati per la Supercoppa spagnola che come quella italiana si disputa da un poco di anni in Arabia Saudita sempre con la formula delle due semifinali e della finale.