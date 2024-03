Fair play finanziario senza pietà: esclusione per due top club

Fair Play Finanziario senza pietà: esclusione clamorosa per due top club che hanno violato diverse regole. Sono già stati avvertiti di quello che potrebbe succedere

Da quelle parti a quanto pare non guardano in faccia a nessuno. E non se la prendono solamente con le più piccole. Ma anche con le big che, se venissero confermate le accuse, potrebbero anche essere cacciate dal campionato. E non parliamo di due squadre così, ma del Manchester City e del Chelsea.

Potrebbe succedere un terremoto in Inghilterra nei prossimi mesi. Per essere più precisi nel prossimo autunno quando il dibattimento – due distinti e separati – si apriranno sui Citizens e sui Blues. I primi sono stati accusati lo scorso anno di aver infranto oltre 100 regole del Fair Play Finanziario; i secondi invece, dopo le ultime campagne acquisti incredibili non hanno proprio i conti a posto. E sembrerebbe che potrebbero essere entrambe escluse il prossimo anno.

Chelsea e City fuori dai campionati

No, non parliamo dell’annata 2024-2025, ma di quella successiva, perché il Sun spiega che il processo non si chiuderà prima della prossima primavera. Ma a differenza di quanto successo con Everton e Nottingham entrambe penalizzate, le violazioni dei due club citati prima sarebbero ritenute molto più gravi. E di conseguenza la sanzione potrebbe essere davvero pesantissima con l’esclusione dal massimo campionato. Entrambe, inoltre, sarebbero già state avvertite di questa clamorosa possibilità.

Una situazione quindi che è da tenere sotto la lente d’ingrandimento, anche perché come detto prima già due club sono stati sanzionati e si prevede che il Leicester, qualora riuscisse a tornare in Premier League alla fine di quest’anno, potrebbe iniziare il prossimo campionato con un meno in classifica appunto per aver sforato con il FPF. Insomma, una storia davvero incredibili con due dei più importanti club Mondiali che potrebbero essere sbattuti fuori dal campionato. Vedremo.