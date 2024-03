Infortunio prima della Roma, UFFICIALE: lascia il ritiro

Accertamenti e infortunio UFFICIALE, arriva il comunicato che spiega tutto: attesa sulle sue condizioni dopo aver lasciato il ritiro.

La pienezza di una stagione che ha ancora tanto da dire si è riflessa ovviamente nella serie ravvicinata di impegni che hanno fin qui visto impiegato tante squadre di Serie A, inclusa una Roma che è attualmente impiegata sul doppio fronte, italiano ed europeo. Da un lato, c’è l’esigenza di provare ad arrivare in Champions League, confidando nella corsa alle spalle del Bologna e di quel sempre più ampio spiraglio rappresentato dall’attuale quinto posto.

A ciò, poi, va aggiunto quell’iter europeo che continua a vedere gli uomini di De Rossi in Europa League, dopo aver superato nuovamente l’insidia Feyenoord e aver palesato enorme superiorità rispetto al Brighton di De Zerbi. Per il quarto anno di fila, i giallorossi, dunque, approdano ai quarti di una competizione continentale, onorata in queste ultime stagioni nel migliore dei modi dai capitolini, che anche quest’anno stanno palesando grande rispetto nei confronti di un cammino europeo che già lo scorso anno aveva portato a rasentare una clamorosa impresa con mister Mourinho.

In attesa di quel ciclo di impegni che, a partire da Lecce, presenta tutti gli ingredienti per risultare potenzialmente decisivo per le sentenze finali di un campionato prossimo ad entrare nella sua ultima curva, vanno segnalati gli ultimi aggiornamenti relativi proprio alla prossima avversaria della Roma in Europa League.

Bennacer lascia il ritiro in Nazionale, UFFICIALE: “Lievi dolori”

Come noto, la scorsa settimana l’urna di Nyon ha sentenziato il nome del Milan come ostacolo destinato a frapporsi sul cammino degli uomini di De Rossi per il raggiungimento della finale a Dublino, che prevede su questo lato del tabellone la semifinale con la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham. Senza troppi calcoli o previsioni, la speranza e l’obiettivo restano quelli di tenere elevatissima la concentrazione, gestendo nel migliore dei modi energie fisiche e mentali, da preservare per poter contare su una rosa al completo per questa parte finale di stagione.

Su tale fronte, se in casa Roma non sono mancati quest’anno aggiornamenti non proprio positivi, bisogna registrare anche le ultime novità relative ai rossoneri. Tra le fila di Pioli, come noto, c’è stata già qualche curiosa apprensione nei confronti di Maignan, cui bisogna aggiungere quelle per Kalulu e Tomori. In questi minuti, tramite una nota ufficiale, è arrivata però un’altra notizia degna di approfondimenti.

Come specificato in un comunicato ufficiale, infatti, Ismael Bennacer ha lasciato il ritiro della nazionale algerina, per fare rientro in Italia per degli accertamenti dopo aver accusato alcune problematiche fisiche. Questo il contenuto della nota della Nazionale: “Il centrocampista Ismael Bennacer è stato autorizzato questo mercoledì a lasciare la sede del ritiro dall’allenatore della Nazionale Vladimir Petkovic a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d’intesa con l’allenatore della Nazionale, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club, il Milan, per continuare le cure“.

Una scelta che, dunque, parrebbe preventiva o, comunque, meno allarmante del previsto, di cui tenere comunque in considerazione anche in vista della doppia sfida con la Roma, in programma, rispettivamente, undici e diciotto aprile.