Nuova maglia Roma: c’è la data UFFICIALE

Nuova maglia Roma, con un annuncio sui social della società arriva a sorpresa la prima indiscrezione sul nuovo kit

La Roma di Daniele De Rossi continua a stupire, ma soprattutto a convincere i tifosi grazie non solo alle vittorie, ma soprattutto a prestazioni che lasciano ben sperare per questo finale di stagione. Prima del suo arrivo in panchina la squadra faceva fatica a trovare la vittoria, ed era crollata in classifica, mettendo a repentaglio la qualificazione in Europa.

Con Mourinho infatti i giallorossi erano scesi addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, arrivando così alla decisione di della società di sollevare il portoghese dall’incarico.

Adesso la Roma è attesa da un nuovo tour de force, durante il quale ci saranno partite importantissime per la qualificazione in Champions, intervallate dai quarti di finale di Europa League contro il Milan, tra le quali ci sarà anche il derby con la Lazio, per il quale la società ha pronta una sorpresa per tutti i tifosi romanisti.

Nuovo kit per il derby: la sorpresa della Roma sui social

La Roma è di nuovo chiamata ad un tour de force in campionato e in Europa che si rivelerà decisivo per le sorti di questa stagione, ma anche per il futuro a breve termine della società. La qualificazione in Champions resta l’obbiettivo primario, soprattutto visti i tanti problemi economici della società.

Tra le varie partite che dovranno affrontare i giallorossi c’è anche il derby con la Lazio, in programma il 6 aprile alle 18. Una sfida affascinante, che almeno per il momento vede i giallorossi in una situazione di vantaggio rispetto ai rivali, che nell’ultimo mese hanno perso terreno per la qualificazione in Europa.

Per questo evento il club, in collaborazione con Adidas ha pensato di ideare un nuovo kit, che dovrebbe debuttare proprio in occasione della partita contro i biancocelesti. Nel video in questione un gol di Marco Del Vecchio proprio in occasione di uno dei tanti derby in cui ha trovato il gol, con la scritta in sovrimpressione “Coming soon”, che fa presagire proprio ad una possibile maglia speciale per questa partita. La prossima settimana verranno svelati altri curiosi indizi su ciò che sta per accadere.