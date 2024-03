Pazza idea Mourinho: ritorno clamoroso e annuncio UFFICIALE

Dopo lo spiacevole licenziamento subito a Roma, per José Mourinho non resta altro che attendere il concludersi della stagione, per scoprire su quale panchina siederà nel corso della prossima stagione calcistica

Dopo il chiacchierato, discusso e divisivo esonero di José Mourinho, si sono sprecate le ipotesi sul futuro dello Special One che, nonostante lo spiacevole divorzio avvenuto nella capitale, pare non aver perso appeal nei confronti di svariate società sparse per l’Europa.

Il calcio che conta non si è ancora dimenticato di Mou che, al netto del quarto esonero di fila (sarebbe il terzo formalmente, ma la risoluzione consensuale del 2015 con il Chelsea ha sempre odorato di un esonero goffamente mascherato), continua a suscitare fascino non soltanto sui vertici delle piccole società, ma anche su alcuni top club europei, che nel corso degli ultimi mesi hanno manifestato in diversi modi la presenza di Mou nei propri taccuini. Numerose sono le panchine d’Europa in bilico e ciò potrebbe fornire a Mou l’ennesima occasione per guidare una formazione in lotta per lo scudetto, ma soprattutto per dire la sua nel suo habitat naturale: l’Europa.

Mou torna sui taccuini del Bayern Monaco

Tra le ipotesi di un clamoroso ‘come back’ al Chelsea o al Manchester United, quelle di un forte corteggiamento perpetrato nei confronti di Mou da parte del Newcastle e le rinomate offerte faroniche giunte dall’Arabia Saudita, ecco che torna di moda anche la prospettiva Bayern Monaco. I bavaresi, secondo un recente post su X (Twitter) di Fabrizio Romano, avrebbero nuovamente riscaldato la pista Mou.

Thomas Tuchel è pronto a lasciare libera la panchina del Bayern e, i nomi dei candidati valutati per raccoglierne il testimone, iniziano a ripetersi sui rotocalchi. Si è parlato di Xabi Alonso (per ora l’ipotesi più accreditata), come di Zidane, di Antonio Conte o di Jurgen Klopp. Ma la pista di José Mourinho, dopo essersi raffreddata nelle ultime settimane, pare nuovamente essere stata battuta dai vertici bavaresi. In tal senso sono circolate alcune voci che raccontano di un Mourinho intento ad imparare il tedesco. Sul tema il direttore Max Eberl commenta: “Stiamo esaminando gli allenatori attualmente disponibili. Jose sta imparando il tedesco? Non lo so!”.