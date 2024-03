Roma, nuove date e orari UFFICIALI in Serie A: quando si gioca il derby

La Lega Serie A ha diramato le date e gli orari della 31esima, 32esima e 33esima giornata di campionato. Ecco quando ci sarà il derby

La Roma è ora più che mai nel momento clou della stagione. L’Europa League è giunta ai quarti di finali con il Milan come ultimo ostacolo prima di entrare nella top 4 mentre in campionato ci si gioca l’accesso in Champions League.

Aprile sarà un mese a dir poco decisivo per la squadra giallorossa. In Europa, l’11 a San Siro e il 18 all’Olimpico, ci sarà il doppio scontro con il Milan di Stefano Pioli per l’accesso alle semifinali di Europa League.

In campionato invece si parte il primo del mese col Lecce in clima Pasquetta per poi giocarsi il derby con la Lazio di Tudor, la trasferta in casa dell‘Udinese e la sfida-Champions con il Bologna prima della sentitissima gara con il Napoli.

Quando si gioca il derby

La Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali della 31esima, 32esima e 33esima giornate di Serie A ovvero le sfide che vanno dal 5 al 22 aprile in un mese che per tutta la Serie A, non solo la Roma, rappresentano crocevia fondamentali.

I giallorossi al turno 31 avranno il derby che verrà disputato sabato 6 aprile alle ore 18:00. Alla 32esima ci sarà la trasferta di Udine contro i bianconeri friulani di domenica 14 aprile ore 18:00. Infine lo scontro Champions League contro il Bologna andrà in scena lunedì 22 aprile alle ore 18:30.