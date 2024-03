Tripletta Roma: 42 milioni di euro

Tripletta Roma in Serie A: il computo totale è di 42milioni di euro. Ecco i costi dei calciatori della massima serie. Nella top 20 ci sono tre giallorossi. Spoiler: non c’è Dybala

Costi importanti. E nei primi venti calciatori della massima serie ce ne sono ben 3 della Roma. E tra questi non c’è Paulo Dybala. Il sito Transfermarkt, utilizzando i dati forniti da Calcio e Finanza, ha messo in piedi una classifica dove ci sono i 20 calciatori del massimo campionato di Serie A che hanno un costo importante per i propri club.

Il tutto ovviamente è fatto attraverso un calcio tra l’ammortamento e il costo lordo. E in questa speciale classifica come detto sono tre i giallorossi che figurano. Ai primi tre posti, comunque, ci sono tre calciatori della Juventus: Vlahovic, Chiesa e Bremer. E subito dopo questi, davanti a Osimhen del Napoli, c’è Romelu Lukaku della Roma, che ha un costo per le casse giallorosse di 15,6 milioni. E adesso andiamo a vedere chi sono gli altri due.

Tripletta Roma, dentro Abraham e Spinazzola

Al settimo posto c’è un giocatore che né Mourinho e né De Rossi fino al momento hanno potuto utilizzare in questa stagione. Parliamo di Tammy Abraham, che contro il Sassuolo è tornato in panchina e che forse contro il Lecce potrebbe anche giocare qualche minuto: difficile, ma non impossibile. Bene, l’attaccante inglese ha un costo di 14,6 milioni di euro.

Come detto non c’è Dybala, mentre c’è, invece, e occupa la posizione numero 19, Leonardo Spinazzola: per lui 11,6 milioni di euro è il computo totale spiegato prima. Una cifra importante per un giocatore che con la cura De Rossi sembra rinato ma che rimane pur sempre in scadenza e che per il momento non ha ricevuto nessuna offerta per il rinnovo.