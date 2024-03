“Accordo raggiunto”: Dybala in nerazzurro, ecco cosa è successo

Si intensificano le polemiche intorno a Paulo Dybala, ma tra queste spunta anche un affascinante retroscena sulla ‘Joya’

Da quel lontano 2012 in cui fece il suo debutto nella massima lega italiana, le chiacchiere intorno all’affascinante figura di Paulo Dybala difficilmente si sono interrotte, ma ora, dopo le controverse parole di Francesco Totti e l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, le voci sulla Joya si sono persino intensificate. Comprendere se il fuoriclasse argentino possa divenire definitivamente il centro del progetto Roma, appare come una priorità difficilmente posticipatile per i vertici giallorossi, indipendentemente dalla permanenza o meno di Daniele De Rossi.

La classe e l’estro dispensato dal campione del mondo, come dimostrato nel corso della transizione in panchina da Mou a DDR, prescindono da chi sieda sulla panchina e sembra difficile rinunciarvi. Tuttavia da considerare, come rumorosamente (suo malgrado) fatto notare da Francesco Totti, vi è anche la precaria condizione fisica del numero 21 giallorosso, che gli preclude da anni la possibilità di garantire al proprio allenatore la presenza in ogni momento cruciale della stagione.

Sulla questione Dybala è recentemente tornato a parlare Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico dell’Udinese, il quale, durante una diretta di TvPlay.it, ha svelato in esclusiva un retroscena sul passato della Joya, oltre a dire la sua su quali dovrebbero essere le priorità della Roma riguardo il futuro del fuoriclasse argentino.

Dybala era ad un passo dall’Atalanta

Si parte proprio da un commento sulle divisive parole di Francesco Totti, a cui Marino aggiunge un aneddoto sul passato di Dybala: “Dybala lo terrei, ma non per andare in antitesi con Totti, che quando ero alla Roma giocava nei pulcini. Dybala tra l’altro lo avevo preso ai tempi dell’Atalanta, prima che andasse al Palermo, ma poi l’affare saltò per via di cambi di procuratori. Io comunque ho ancora le carte scritte di Dybala all’Atalanta. Lo stavo trattando per 4 milioni, ma subentrarono alcuni squali del calciomercato e andò al Palermo per 10-12 milioni”. Marino prosegue: “Paulo se lo sa bene e infatti ogni volta che ci incontriamo si ricorda della telefonata che gli feci quando era nella Serie B argentina e mi diede piena disponibilità per l’Atalanta”.

Si torna poi alle considerazione sul merito della questione: “Se uno gioca 20 partite invece di 38, ma quelle 20 te le decide sono comunque punti che altri giocatori non portano . Piuttosto in rosa allestirei una seria competitività con un altro giocatore per studiare un minutaggio opportuno, ma Dybala lo terrei sempre in una squadra che deve vincere”. Parole piuttosto perentorie, che lasciano poco spazio all’interpretazione.

Difatti, già semplicemente dando un rapido sguardo alle statistiche di questa Serie A, è facile rendersi conto di quanto sia ugualmente devastante il numero 21 giallorosso. Con venti partite giocate su ventinove, Dybala è terzo per reti segnate (12) nella massima lega italiana e secondo per servizi vincenti ai compagni (7). Insomma… Paulo non è soltanto un Joya per gli occhi, ma anche e soprattutto per gli effettivi risultati della propria squadra. Inoltre, l’approdo di Tommaso Baldanzi tra le file giallorosse, pare aver compensato l’asfissiante assenza di un vice-Dybala.