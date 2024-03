Calciomercato Roma, addio anticipato: ha già salutato

Calciomercato Roma, le parole suonano come un addio anticipato. Il saluto è praticamente ufficiale. Ecco quello che ha detto proprio in queste ore

Un annuncio ufficiale che rompe i piani della Roma. Un annuncio che lascia poco spazio a tutte quelle che sono le interpretazioni e soprattutto che chiudono tutte le parole future: rientrerà alla base. Sì, forse i giallorossi cercheranno in qualche modo di tenerlo anche per un altro anno, ma dopo questa intervista è difficile anche questo.

A rompere gli indugi ci ha pensato Huijsen, difensore giallorosso di proprietà della Juventus, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro spagnolo. Infatti lui ha deciso di giocare per gli iberici, non accettando la convocazione dei Paesi Bassi. E oltre a mettere in evidenza questa scelta ha parlato, ovviamente, della sua questione contrattuale. Esprimendo un pensiero netto e chiaro. Che praticamente chiude con la Roma. Anche perché il titolo del quotidiano rosa è stato questo: “Torno alla Juve per restarci a lungo, ha creduto in me”.

Calciomercato Roma, le parole di Huijsen

Le sue parole a dire il vero sono state meno nette, ma il concetto cambia poco. “La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine”.

Queste le parole del difensore giallorosso che quindi non chiude del tutto la porta ma che forse fa intendere quella che è la sua voglia. Ricordiamo che la Roma ha pagato 400mila euro per il prestito, una cifra al ribasso dopo che lo stesso giovane difensore ha toccato un certo numero di presenze in questa seconda parte di stagione. Huijsen, comunque, ha anche detto questo: “Stiamo bene, vediamo dove possiamo arrivare. L’obiettivo ovviamente è la Champions”. E infine: “Contro il Milan possiamo passare. Ce la giochiamo”.