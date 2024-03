Calciomercato Roma, erede di Lukaku a 20 milioni

Impegnato con la nazionale belga, Romelu Lukaku si trova molto bene alla Roma, ma la sua permanenza nella capitale dipende da diversi fattori

A secco nella partita contro il Sassuolo e attualmente alle prese con un problemino all’inguine che gli impedirà di giocare la prima amichevole con la maglia del Belgio, Romelu Lukaku spera di tornare al cento per cento della forma in vista del tour de force che attende la Roma dopo la sosta per le nazionali. A Pasquetta la squadra giallorossa andrà in trasferta a Lecce, mentre prima e dopo la doppia sfida contro il Milan in Europa League, ci saranno i big match contro Lazio e Bologna.

Proprio in virtù degli impegni in Europa League la Lega ha anticipato il derby a sabato 6 aprile e posticipato la sfida contro i felsinei a lunedì 22 aprile. Spesso accusato di non essere decisivo negli scontri diretti, Big Rom proverà a zittire le critiche in questa fase decisiva della stagione. D’altronde, la sua eventuale conferma nella capitale dipenderà anche dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Erede Lukaku dalla Spagna: 20 milioni di euro

Tra costi del cartellino (circa 35 milioni) e ingaggio elevato, l’acquisto a titolo definitivo del bomber trentenne richiede uno sforzo difficilmente affrontabile senza gli introiti della Champions. Ad ogni modo, la dirigenza romanista dovrà guardarsi attorno per individuare un’eventuale alternativa a Lukaku. Secondo quanto riportato da controcalcio.com, una pista potrebbe condurre in Spagna e più precisamente nella comunità valenciana.

Nel mirino dei giallorossi sarebbe finito, infatti, anche Alexander Sorloth. Autore di 16 gol e cinque assist tra tutte le competizioni, l’attaccante del Villarreal sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Stando alla fonte sopra citata, il ‘submarino amarillo‘ avrebbe fissato a 20 milioni di euro il prezzo del cartellino del giocatore. Acquistato la scorsa estate per 10 milioni di euro, il norvegese ventottenne ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028.