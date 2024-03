Calciomercato Roma, fa tutto la Juve: gran ritorno e prezzo fissato

Gran ritorno in Serie A e prezzo fissato, nuovo via libera dalla Juventus: Champions League e agente di De Rossi determinanti.

Come sovente evidenziato, importanti aspetti andranno affrontati e disambiguati in quel di Trigoria nel prossimo futuro, parallelamente all’evoluzione di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire e che risulta, ormai, prossima all’entrata in una delle sue curve finalissime, destinate a poter fungere da determinante fondamentale per i piazzamenti europei e non solo.

Ne sa qualcosa lo stesso De Rossi che, come fatto anche dallo stesso Lorenzo Pellegrini nella conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole dell’Italia, ha ribadito di essere ancora ben lungi dal raggiungimento di quei traguardi che il valore della squadra permette di poter fissare su livelli nobili e altisonanti, sia in campo nazionale che continentale.

Proprio in base a quanto raccolto dalla Roma nei prossimi due mesi, saranno ponderate decisioni cruciali anche per il futuro a più breve gittata, partendo dalla decisione finale sul futuro del mister e sulla disambiguazione dell’ormai vexata quaestio relativa al nuovo direttore sportivo. Da quest’ultimo ci si attende un corpo importante di interventi, alla luce della necessità di catalizzare e rimodernare un ciclo iniziato con Pinto e Mourinho quasi tre anni fa e che, come testimoniano anche scadenze contrattuali e rendimenti non sempre costanti in queste stagioni, merita delle revisioni.

Queste riguarderanno vari aspetti, a partire dai due appena citati, passando per un calciomercato destinato a risentire dei piazzamenti della squadra e dalle prossime risposte che arriveranno da alcuni calciatori sul terreno di gioco.

Prezzo fissato e gran ritorno Gosens, intreccio Roma-Juve con Kostic

Abbiamo visto, ad esempio, come il nobile rendimento di Svilar abbia lenito la dapprima prioritaria questione portiere, anche se novità e aggiornamenti potrebbero prossimamente riguardare anche quest’aspetto. Il cambio modulo della Roma, comunque, ha certamente rivalutato le esigenze dapprima palesate da Mourinho, senza però per questo portare a depennare del tutto dei nomi accostati nel recente passato.

Tra i vari, in particolar modo, non è da escludersi un ritorno di fiamma per Filip Kostic, eclettico esterno della Juventus giunto due anni fa da svincolato dall’Einracht Francoforte. Accomunato a De Rossi, per ora, dall’affidamento legale al medesimo procuratore, chissà che non possa tornare a stimolare nuovamente gli addetti ai lavori di Trigoira. Questo, in particolar modo, se si tiene conto delle ultime novità riportate in esclusiva da Calciomercato.it, che confermano implicitamente come l’esterno serbo possa avere sempre meno spazio in quel di Torino.

In queste ore, infatti, è stata confermata la possibilità di assistere ad una sfida sul mercato tra Juventus e Bologna, con quest’ultima seriamente intenzionata a fare dei tentativi per Robin Gosens. L’ex Atalanta e Inter, reduce da un anno difficile all’Union Berlino, è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro e potrebbe riabbracciare l’amico ed ex collega Freuler qualora il piano di Sartori andasse in porto. L’approdo in Champions League, per il quale il Bologna se la sta vedendo anche con una Roma annoverata nel corpo di squadre alle sue spalle e intenzionate a insidiare il quarto posto, potrà essere una grossa discriminante.

Stesso discorso per la Juventus, più sicura di un approdo alla massima competizione Uefa, al netto dei tanti punti persi in queste giornate che impediscono di fare troppi calcoli. Ciò che è certo, per ora, è che un ritorno in Italia di Gosens non può assolutamente essere escluso, con i bianconeri che vaglierebbero con serietà e concretezza l’ipotesi di una cessione di Kostic, qualora riuscissero ad accaparrarsi l’esterno tedesco. Sul fronte Roma, per ora, basti ricordare che Kostic sia stato recentemente accostato soprattutto al Marsiglia: ciò, ad ogni modo, non porta ad escludere eventuali nuove ingerenze dalla Capitale.