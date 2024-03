Calciomercato Roma, primo acquisto estivo: dipende dalla Champions

Calciomercato Roma, l’accordo è già stato trovato con il club e il giocatore rimane solamente a una condizione. Ecco quale

Il riscatto solamente a una condizione. Questo viene fuori dalle pagine del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Anche perché sotto questo aspetto un accordo verbale è già stato trovato tra i due club. Quindi, se la Roma dovesse rientrare nella massima competizione europea il prossimo anno, allora le cose potrebbero andare tutte per il verso giusto.

Anche perché la cifra che i giallorossi dovrebbero versare nelle casse del club non è poi così alta, considerando anche le qualità del giocatore che sta trovando il giusto spazio in questa stagione. Arrivato a gennaio, negli ultimi giorni di mercato, si è subito integrato nel gruppo guidato da Daniele De Rossi. Sì, avete capito che parliamo di Angelino.

Calciomercato Roma, ecco il futuro di Angelino

La Roma lo ha preso in prestito dal Lipsia e sembrava che dovesse giocare tutte le partite soprattutto perché Spinazzola, nella prima parte di stagione, è stato più fuori che dentro al campo e soprattutto non ha mai offerte giuste garanzie. Poi il cambio modulo, con il passaggio alla difesa a quattro, ha ridato energie a Leonardo che ha ritrovato minuti e prestazioni. E Angelino si sta accomodando in panchina.

Però, nel caso la Roma riuscisse a chiudere tra le prime quattro (forse potrebbe bastare anche il quinto posto, come sappiamo, ma è meglio andare sul sicuro) allora verserebbe quei 5 milioni di euro nelle casse del club tedesco prendendo a titolo definitivo l’esterno mancino che potrebbe sicuramente tornare utile non solo in questa annata, ma anche nelle prossime. Poi, c’è da dire, che la Roma potrebbe anche decidere di tenerlo ugualmente. Ma questo è un altro discorso…