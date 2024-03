De Rossi trema, UFFICIALE: nuovo KO in attacco

La maledizione delle nazionali prosegue per Daniele De Rossi. Ecco un altro stop causato da impegni extra Roma

Per ora, la pausa delle nazionali ha riservato soltanto spiacevoli sorprese a Daniele De Rossi, il quale ha lasciato una rosa tutto sommato sana, per ritrovarsi, a poche ore dalla partenza dei propri giocatori nei rispettivi ritiri delle nazionali, con svariate pedine della scacchiera giallorossa indisponibili.

In particolare per quanto concerne la fase offensiva, DDR potrebbe giungere alla gara dopo il rientro dalla sosta – da affrontare contro il Lecce – con numerosi acciacchi.

Anche Azmoun si infortunia con la Nazionale

L’ultimo dell’ormai gremita lista di infortunati risponde al nome di Sardar Azmoun. Il centravanti classe ’95, in occasione della terza giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026, è stato schierato fin dal primo minuto dal ct della nazionale iraniana. Una scelta che ha ripagato dopo appena 13 giri di orologio, quando Azmoun ha firmato il raddoppio dell’Iran sul Turkmenistan. Sfortunatamente, agli sgoccioli della prima metà del match, il numero 17 giallorosso si è accasciato a terra con le mani in faccia.

Un problema muscolare alla gamba sinistra ha costretto il classe ’95 ad uscire dal rettangolo verde prematuramente. Una notizia a dir poco spiacevole per DDR, il quale, dopo Lukaku, Baldanzi e lo stesso Dybala – rimasto a Trigoria per una lieve lesione muscolare – , rischia di ripartire in campionato con un intero reparto in infermeria.