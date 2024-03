Erede Lukaku con la clausola, 60 milioni e un intreccio con Mourinho che può diventare decisivo. Gli ultimi aggiornamenti.

Plurimi aspetti e questioni andranno affrontati in casa Roma al termine di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, soprattutto a partire dalla parentesi finalissima di un campionato e di un’Europa League che vedranno subito gli uomini di De Rossi impegnati dopo la corrente sosta per le Nazionali. Fondamentale, ovviamente, mantenere vivida l’attenzione sulle questioni di campo, senza però trascurare che in quel di Trigoria, Friedkin e adepti sono attesi da un corpi di valutazioni di non poco conto.

Come ormai noto, tra queste rientra certamente quella relativa alla posizione di De Rossi e all’individuazione del nuovo direttore sportivo, dalla quale passerà l’apparecchiamento di una stagione e di un calciomercato che grande impatto potrebbero avere sulle imminenti progettualità capitoline. Le questioni da affrontare in estate, ovviamente, toccheranno anche il futuro di Romelu Lukaku, attualmente in prestito dal Chelsea e su una cui permanenza si è detto non poco nel corso di questi mesi e degli ultimi giorni.

Proprio a ridosso del recupero di un Abraham rientrato in gruppo solamente in queste ore, si era parlato anche della possibilità di assistere ad uno scenario che riportasse il numero 9 in quel di Londra, ammorbidendo le richieste di circa 40 milioni di euro da parte del Chelsea. Nulla di definito o prestabilito, soprattutto alla luce dell’enigma relativo alle condizioni di Tammy, che potrebbero fungere da discriminante e potenziale coadiuvante anche per questa parte finale di stagione.

60 milioni per Guirassy, ‘stallo’ Bayern Monaco: Mourinho potenzialmente decisivo

Proprio per tale motivo, non sono da escludersi anche novità e scenari inattesi, che impediscono di distogliere l’attenzione da situazioni che potrebbero portare la Roma a fiutare nuove opportunità in caso di mancata permanenza di Lukaku. A tal proposito, un nome accostato anche ai giallorossi negli ultimi mesi era stato quello del bomber dello Stoccarda, Serhou Guirassy.

Finito soprattutto nel mirino del Bayern Monaco, su di lui grava una clausola da 20 milioni di euro: il costo totale dell’operazione, tra ingaggio e bonus alla firma, ammonterebbe però sui 60 milioni di euro. Motivo per il quale, come riferisce SkySportDE, in Baviera non sarebbero stati accelerati i contatti nell’ultimo periodo, né tantomeno ci sarebbero stati dialoghi recenti tra i due club.

A ciò, oltre ai motivi tecnici legati ad un possibile ostacolo alla crescita del giovanissimo Mathys Tel generata da un possibile nuovo bomber, bisogna aggiungere anche l’ingerenza che potrebbe avere il prossimo allenatore del Bayern Monaco, circa la decisione di usare un modulo con due attaccanti. In una corsa che già per cifre risulterebbe complicata per la stessa Roma e per altri club di Serie A, anche il nome di Mourinho, nuovamente accostato al Bayern Monaco negli ultimi giorni, torna, quindi, ad echeggiare come fattore potenzialmente influenzante un suggestivo scenario di mercato.