Giornata mondiale della sindrome di Down: la Roma ospita i ragazzi della Locanda dei Girasoli

La Roma partecipa alla giornata mondiale della sindrome di Down con un incontro emozionante a Trigoria. Ecco i dettagli della speciale iniziativa promossa dai giallorossi.

Una giornata emozionante per un tema solidale in casa giallorossa. La Roma partecipa alla giornata mondiale della sindrome di Down con un incontro speciale a Trigoria. I ragazzi della Locanda dei Girasoli sono stati ospitati nel centro sportivo della squadra giallorossa, collaborando all’interno del ristorante del Fulvio Bernardini a Trigoria.

Un incontro speciale a Trigoria, per la squadra di Daniele De Rossi ed anche per i ragazzi della Locanda dei Girasoli. Per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e lavorative, nella giornata mondale della sindrome di Down, si sono aperti i cancelli di Trigoria per lo staff che già lavora all’interno dei catering giallorossi. La Locanda dei Girasoli è un progetto che include a livello lavorativo persone con la sindrome di Down, sindrome di Williams ed altre patologie cognitive.

Ecco il comunicato emesso dal sito ufficiale della Roma, che descrive l’emozionante incontro con calciatoti e tecnico nel centro sportivo di Trigoria: “Per sottolineare l’importanza di questa giornata, l’AS Roma ha il piacere di condividere con i suoi tifosi i momenti più belli della mattinata trascorsa dai ragazzi della “Locanda dei Girasoli” all’interno del ristorante del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Questo gruppo di ragazzi, che rappresenta un modello di inclusione e di valorizzazione delle persone con sindrome di Down e che collabora da tempo con il Club nel servizio catering delle aree ospitalità dello Stadio Olimpico, ha avuto la possibilità di occuparsi dei pasti dei calciatori al termine dell’allenamento, esaudendo quello che per molti era un sogno da realizzare e un’esperienza da raccontare.“

Ecco le foto ed il video dell’esperienza vissuta dai ragazzi con la squadra giallorossa.