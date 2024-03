Nuova tegola Roma: infortunio in nazionale e rientro a Trigoria

Nuova tegola Roma, dopo l’infortunio in nazionale il calciatore si vede costretto ad un ritorno anticipato a Trigoria

La sosta non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi sono chiamati ad affrontare un nuovo tour de force in campionato in un momento cruciale della stagione, ed un po di riposo non può che far bene ai calciatori romanisti.

Non tutti però possono riposare, alcuni degli uomini di mister De Rossi sono infatti partiti con le nazionali, e alcuni di loro stanno riscontrando i primi problemi fisici.

Uno dei giocatori giallorossi, partito appunto per il ritiro della nazionale sta per far ritorno a Trigoria a causa di un possibile infortunio.

Baldanzi lascia il ritiro della nazionale e torna a Roma

In un momento così delicato della stagione gli infortuni possono compromettere le sorti della Roma. Nonostante la sosta non ci sarà riposo per alcuni romanisti, tra i quali figurano i nomi di Mancini e Cristante, ma anche del giovane talento Baldanzi.

L’ex Empoli è partito con la nazionale U21, ma sarà costretto a far ritorno a Trigoria a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro. Non è ancora chiaro quanto questo piccolo infortunio potrà tenerlo lontano dal rettangolo di gioco, nel frattempo Il calciatore ha lasciato il ritiro.