Riscatto Roma o scippo in Serie A: telefono bollente | ASRL

A fine anno la Roma dovrà valutare il futuro di diversi giocatori arrivati in prestito nel corso di questa stagione, le rivali di serie A monitorano la situazione

La vittoria contro il Sassuolo ha consentito alla Roma di rimanere attaccata al treno Champions, conservando il quinto posto e mantenendo le distanze dal quarto a sole tre lunghezze. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra giallorossa dovrà affrontare nell’ordine Lecce, Lazio e Bologna in campionato, ma all’interno di questo tour de forse ci sarà anche la doppia sfida di Europa League contro il Milan. Una fase decisiva dunque per il raggiungimento dell’obiettivo principale, ossia quello di tornare a giocare la massima competizione continentale a livello di club.

Dal raggiungimento di questo traguardo dipenderanno anche le future mosse di calciomercato. In attesa che venga ufficialmente nominato il nuovo direttore sportivo, ci sono già delle certezze in merito alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione. In questi giorni si continua a parlare dell’eventuale permanenza di Romelu Lukaku nella capitale, legando la stessa alla qualificazione in Champions League, senza tuttavia dimenticare le difficoltà intrinseche di un acquisto a titolo definitivo del centravanti belga.

Calciomercato Roma, due club italiani su Angeliño

L’ex Inter non è tuttavia l’unico calciatore arrivata in prestito durante le ultime due sessioni di mercato. A differenza di Big Rom, Angeliño è arrivato a Roma con un diritto di riscatto già fissato a 5 milioni di euro. L’esterno spagnolo non ha certamente deluso le aspettative di Daniele de Rossi e della proprietà giallorossa, ma anche in questo caso la permanenza a titolo definitivo è legata al piazzamento finale della squadra. L’erede di Tiago Pinto ha sicuramente una corsia preferenziale con il Lipsia, ma stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, alcune squadre hanno già chiesto informazioni sul giocatore.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Betis Siviglia, Bologna e Torino stanno monitorando la situazione, pronti a trasformare i sondaggi attuali in un affondo concreto, qualora la Roma dovesse decidere di non riscattare il ventisettenne ex City e Galatasaray.