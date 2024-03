Sacrificato per Lukaku: addio alla Roma già scritto

Sacrificato per Lukaku, la situazione che alla fine dell’anno si potrebbe creare è questa. L’addio alla Roma sembra essere già scritto

Il futuro di uno è legato a quello che succederà con l’altro. Adesso è praticamente nero su bianco, almeno stando a quelle che sono le informazioni che, questa mattina, sono state riportate dal Corriere dello Sport in edicola. Un intreccio tra due centravanti della Roma. E avete capito che parliamo di Romelu Lukaku e di Sardar Azmoun.

La Roma, alla fine di questa stagione, cercherà in tutti i modi – soprattutto se riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League – di trattenere Big Rom. Servono almeno 35 milioni di euro (e un passo del giocatore che dovrebbe anche abbassarsi l’ingaggio) sperando che il Chelsea apra a uno sconto. E sappiamo benissimo che non è semplice. Ma se la Roma dovesse riuscire nel colpo grosso, perché di questo si tratterebbe, allora sarebbe segnato, a quanto pare, il futuro dell’altro centravanti in questione.

Calciomercato Roma, Azmoun resta a una condizione

Azmoun è entrato nel cuore dei tifosi e anche in quello dei compagni: sempre sorridente, sempre sereno, e anche l’account ufficiale dei giallorossi ci scherza con lui in più di una occasione. Ma da qui a dire che rimarrà in giallorosso ce ne passa. Il club capitolino lo potrebbe prendere per 12,5 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, ma tutto dipende da quello che succederà con Lukaku, a quanto pare.

Il futuro è legato al belga. Perché se la Roma lo prende a titolo definitivo allora non eserciterà il diritto di riscatto per l’iraniano. Discorso diverso, invece, se i giallorossi non dovessero riuscire a trovare intanto le risorse economiche per l’ex Inter e soprattutto non dovessero riuscire a convincere i Blues allo sconto. In quest’ultimo caso Sardar potrebbe rimanere nella Capitale. Destino incrociato, insomma. E stando a questo non li vedremo mai più giocare insieme, a meno che non si ritrovano in altri club.