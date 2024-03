Accordo e firma a zero: addio Roma

Merce rara e molto richiesta sul calciomercato, i giocatori in scadenza di contratto iniziano a trovare accordi con nuove squadre: allarme Roma

Obbligata a rispettare i rigidi paletti imposti dalla Uefa in merito al Fair Play Finanziario, la Roma la scorsa estate è riuscita a piazzare due colpi interessanti a parametro zero. Evan N’Dicka e Houssem Aouar non saranno sicuramente gli ultimi ingaggi a costo zero del club giallorosso che, in attesa di nominare ufficialmente il nuovo direttore sportivo, sta già da tempo monitorando diversi giocatori in scadenza il 30 giugno del 2024.

D’altronde, anche in uscita la società capitolina ha accettato il rischio di poter perdere gratis Leonardo Spinazzola, il cui contratto non è stato ancora rinnovato. Sulla sua fascia a gennaio è arrivato Angelino in prestito con diritto di riscatto, ma in caso di addio dell’ex Juve, l’eventuale conferma dello spagnolo non sarebbe sufficiente per affrontare al meglio un’intera stagione. Non a caso gli scout della Roma già da mesi stanno monitorando diversi profili, in Europa e in Sudamerica.

Addio Roma a sinistra: accordo e firma gratis

In Brasile, ad esempio, piace da diverso tempo Lucas Piton, mentre in Europa una pista low cost rischia di sfumare nei prossimi giorni. Secondo “football insider”, infatti, il Trabzonspor avrebbe raggiunto un accordo con Borna Barisic. In scadenza a giugno con i Glasgow Rangers, il terzino sinistro croato sarebbe stato convinto da un’offerta economica molto importante.

Accostato a più riprese alla Roma, il trentunenne potrebbe dunque accasarsi in Turchia, dopo aver vissuto sei stagioni in Scozia. Nonostante sia finito un po’ ai margini dell’undici titolare anche a causa della sua situazione contrattuale, il calciatore è riuscito a mettere a referto in questa stagione sei assist e un gol. Numeri interessanti che hanno convinto il club turco a rompere gli indugi, anche per battere la concorrenza della Dinamo Zagabria, che vorrebbe riportare in patria Barisic.