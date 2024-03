Calciomercato Roma, ha già detto sì: “Amore a prima vista”

Arriva direttamente da un calciatore della rosa giallorossa un segnale limpido sul proprio futuro nella Roma

Le trame di calciomercato destinate a consumarsi nel corso dell’incombente sessione di mercato estiva iniziano a complicarsi e i club di tutta Europa vorrebbero giungere a giugno con le idee chiare tanto sugli affari in entrata, quanto su quelli in uscita. Per la Roma di Daniele De Rossi ciò risulta piuttosto complesso, sia perché non è ancora sicuro che a luglio si potrà ancora parlare della “Roma di Daniele De Rossi”, ma anche e soprattutto perché l’assenza di un direttore sportivo getta nelle nubi gran parte delle numerose ipotesi che è possibile avanzare sull’avvenire della rosa capitolina.

Tuttavia, se per quanto concerne le operazioni in entrata risulta piuttosto difficile avere delle certezze, quando si parla dei calciatori attualmente in rosa, al contrario, è possibile carpire da dichiarazioni e mosse mediatiche le volontà di questi. E’ proprio ciò che è accaduto ad uno dei giallorossi più chiacchierati delle ultime settimane, che ha mandato un segnale difficile da ignorare per i tifosi.

Angelino vuole rimanere a Roma “per molto tempo”

La rosa della Roma si prepara ad una profonda metamorfosi estiva: i contratti in scadenza sono numerosi e ci sono anche da definire svariati prestiti ancora in bilico. Quello che in molti tifosi individuano come un problema da risolvere con urgenza riguarda le fasce dei giallorossi. Difatti, con Spinazzola in scadenza e sostanzialmente già alle porte di Trigoria, Kristensen nella medesima situazione, la potenziale plusvalenza generata da un’eventuale cessione di Zaki Celik e il prestito con diritto di riscatto di Angelino, i giallorossi si trovano costretti a guardarsi intorno, ma anche e soprattutto a definire con chiarezza il futuro dei propri calciatori. Uno di questi ha recentemente comunicato pubblicamente le proprie intenzioni.

José Ángel Esmorís Tasende, noto semplicemente come Angelino, ha da poco concesso un’intervista a idealista.it (noto portale utile a consultare le ultime notizie del mercato immobiliare), nella quale, oltre a rispondere alle domande sui gusti in fatto di case, il terzino spagnolo ha anche manifestato con chiarezza la propria idea per il suo futuro nella città eterna. “Di Roma mi piace tutto. È un ambiente molto caldo, in tutti i suoi aspetti. I miei familiari stanno molto bene qui e speriamo di restarci per molto tempo”, parole che lasciano poco spazio all’interpretazione e trasmettono senza filtri la soddisfazione che il terzino, attualmente di proprietà del Lipsia, prova nel vivere nella città eterna. Da considerare anche la totale compatibilità con il sistema di gioco di Daniele De Rossi, in cui la propensione al dribbling e le indubbie qualità tecniche di Angelino, rappresentano elementi preziosi per alimentare un approccio di cosante proposizione offensiva della propria formazione. Grazie al prestito con diritto di riscatto, alla Roma potrebbero bastare appena 5 milioni per tenerlo a Trigoria.