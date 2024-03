Dubbio amletico Dybala: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Sta prendendo per mano la Roma, trascinandola oltre i suoi limiti. Il futuro di Dybala, per, è ancora tutto da scrivere. L’annuncio del grande ex.

Out contro il Sassuolo, Paulo Dybala scalda i motori per il gran rientro. Dopo la sosta per le Nazionali, Daniele De Rossi avrà nuovamente a disposizione il suo numero 21, per una ripresa che per i giallorossi si preannuncia assolutamente al cardiopalma.

Tra campionato e Coppa, infatti, i capitolini sono attesi da un vero e proprio tour de force. Inutile ribadire come per la Roma sia assolutamente necessario avere a disposizione il suo calciatore più forte da un punto di vista tecnico al top della forma. Del resto, dopo essersi messo alle spalle le noie fisiche che lo avevano tediato nei mesi scorsi, Dybala non solo ha illuminato la manovra della nuova compagine di De Rossi, ma ha anche trovato una continuità realizzativa esaltante. La Roma si coccola il suo gioiello il cui futuro, però, è strettamente connesso all’inevitabile trattativa relativa al suo rinnovo contrattuale.

Calciomercato Roma, Pinto allo scoperto: “Futuro Dybala? Non lo so”

Nel caso in cui la Roma non dovesse trovare con l’entourage dell’argentino un nuovo accordo per il prolungamento del contratto, infatti, in estate si riattiverà la clausola rescissoria presente nel contratto della “Joya”. A quel punto un club estero, mettendo sul piatto 13 milioni di euro, potrebbe convincere l’attaccante della Roma a lasciare la Capitale.

Del futuro di Dybala ha parlato anche l’ex general manager della Roma Tiago Pinto nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto riferito sul tema Dybala dal dirigente portoghese: “Dybala è un bambino d’oro. Un grande giocatore ma anche una grande persona. Prima di conoscerlo avevo già una grande ammirazione nei suoi confronti, che adesso è aumentata perché come persona e professionista è esemplare. Paulo è molto felice a Roma, sul futuro non lo so”.