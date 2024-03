Dybala rossonero con la clausola: Sky svela tutto

Dybala dopo lo ‘scudetto’, altro che regalo: l’addio è già segnato. C’è stato l’annuncio.

Nel corpo dei tanti aspetti destinati a ricevere plurime attenzioni in quel di Trigoria nel corso delle prossime settimane e mesi figura certamente anche la questione relativa al futuro di Paulo Dybala. Arrivato a Roma quasi due anni fa al termine di un’estate tormentata quanto movimentata dopo l’addio alla Juventus, l’argentino ha saputo prontamente sciorinare il proprio talento e la propria qualità in giallorosso, sedotto e coccolato da Mourinho ma non meno centrale nei dettami tattici di De Rossi.

Con quest’ultimo, la Joya ha trovato anche una continuità di rendimento che gli ha permesso di essere a disposizione per diverse partite di fila, prima di riposare a Brighton e imbattersi in una problematica muscolare a ridosso della pausa, gestita e affrontata al fine di rientrare nelle migliori condizioni possibile dopo questa parentesi di intervallo, in seguito alla quale la Roma sarà attesa da un corpo di impegni nazionali e continentali di importanza tutt’altro che trascurabile.

Addio Dybala-Roma, sentenza dalla Germania: “Nessun trasferimento”

In un periodo non poco ricco, fin qui, di apprensioni circa lo stato fisico di diversi elementi, rimasti a Trigoria o partiti per raggiungere le rispettive Nazionali, di Dybala si è però parlato non solo relativamente a condizioni e tempistiche di rientro. Come raccontato, infatti, le grandissime prestazioni di questa recente parentesi, unitamente ad un rendimento attestatosi quasi sempre ad alti livelli in quest’anno e mezzo, hanno continuato a rendere l’argentino uno dei profili potenzialmente più appetibili, in Italia e non solo.

Il nodo clausola continua a gravare su un contratto che lo lega alla Roma fino a 30 giugno 2025 ma che, ora come ora, potrebbe portarlo lontano dalla Capitale e dal nostro campionato previo pagamento dei divenuti famosi 13 milioni di euro. In questi giorni, in particolar modo, la situazione aveva portato ad accostamenti soprattutto alla Bundesliga e in Premier League, dove avrebbe attirato qualche avances da parte di Aston Villa e Bayer Leverkusen.

Proprio relativamente ad un possibile approdo presso le Asprine, in pieno dominio del campionato tedesco sotto la gestione Xabi Alonso, però, SkySportDe riferisce come non ci sia nulla di concreto. Chiaro, infatti, il post su X del giornalista Florian Plettenberg, nel quale ha esplicitamente dichiarato in merito alla situazione Bayer Leverkusen-Dybala: “Non ci sarà alcun trasferimento“. Praticamente tra i dirigenti della squadra che si appresta a vincere il campionato tedesco passa la “linea Totti”. Vale a dire quella che non si spende per un giocatore che gioca comunque un numero inferiore di partite a quelle che sono in programma durante la stagione. Meglio per la Roma, comunque, aggiungiamo noi.