L’addio di Acerbi rovina la Roma: l’Inter lo prende gratis

Calciomercato Roma, l’addio di Acerbi rischia di mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi. L’Inter parte all’assalto ed è pronto a prenderlo gratis

La possibile squalifica di Acerbi potrebbe costare “cara” anche alla Roma di Daniele De Rossi. E il motivo è legato al calciomercato ovviamente e non ad altro. Il perché, in un articolo in esclusiva di calciomercato.it, è presto spiegato. Ma andiamo con ordine.

La questione del difensore centrale accusato di aver detto delle frasi razziste contro Juan Jesus e che ieri è stato sentito – insieme a quello del Napoli – dalla procura federale, tocca ovviamente anche l’Inter. Che potrebbe decidere di rescindere il contratto di Acerbi che rischia quindi il posto. Nessuno tollera dei comportamenti del genere, giustamente, e il futuro dell’ex Lazio, tra le altre, è davvero in bilico. E in tutto questo i nerazzurri starebbero anche cercando di mettersi al riparo da sorprese. Andando quindi a scandagliare il mercato per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Hermoso

Come sappiamo, Marotta, è uno di quelli che sa fare bene il proprio lavoro e che riguarda soprattutto ai colpi a parametro zero. In questo modo avrebbe già chiuso per Zielinski del Napoli e Taremi del Porto. E in questo modo, a quanto pare, vorrebbe anche chiudere per Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto che a quanto pare ancora non ha trovato l’accordo per il prolungamento con i Colchoneros.

Accostato anche alla Roma, Hermoso è una possibile soluzione pure per i giallorossi di Daniele De Rossi, che dietro il prossimo anno qualche cambiamento lo dovrebbero fare. Ma l’inserimento dell’Inter – ci sono anche Milan e Juve sul giocatore oltre a qualche squadra della Premier League – potrebbe fare saltare il banco in maniera clamorosa. Tutto dipende ovviamente da come si chiuderà la questione Acerbi. Ma le notizie che filtrano non lasciano comunque possibilità di permanenza in nerazzurro.