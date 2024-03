Le partite della Roma in diretta tv in chiaro sulla Rai: notizia bomba

Giungono nuovi aggiornamenti sul doppio confronto europeo tra Roma e Milan. Ecco dove sarà possibile vederla

Si può dire qualunque cosa su questa stagione della Roma, ma di certo non la si può considerare priva di brio. Tra la prima parte di stagione con Mou, la successiva rottura, l’ingaggio di Daniele De Rossi, l’impresa in Europa League con il Brighton e la rimonta nella classifica della massima lega italiana, possiamo di certo dire che i tifosi giallorossi non si siano annoiati.

Il finale di stagione, tuttavia, pare possedere altrettante potenzialità sul piano dell’intrattenimento, grazie al calendario di Serie A a dir poco scoppiettante che aspetta DDR & co. dopo il rientro dalle nazionali e al doppio confronto programmato con il Milan di mister Pioli in Europa League. I sorteggi hanno regalato alla penisola un derby tutto italiano, che sarà certamente fonte di interesse anche da parte dei tifosi delle altre squadre.

La RAI punta sull’Europa League

Quella tra Roma e Milan non è soltanto una sfida che attrae a causa della nazione di appartenenza condivisa delle due formazioni, ma anche per lo specifico momento che i due club stanno vivendo, in cui lo stato di forma rivitalizzato della Roma di DDR, pare assicurare spettacolo sul rettangolo verde.

Proprio per via della natura particolarmente affascinante della sfida, la Rai ha scelto di acquistare i diritti per la fase finale dell’Europa League, accaparrandosi non soltanto la sfida tra Pioli e Mou, ma anche quella dell’Atalanta con il Liverpool, semifinale e finale. L’emmitente televisiva pubblica, secondo quanto riportato da MilanNews.it, si aggiunge quindi a Sky e Dazn, già proprietarie dei diritti delle partite sopracitate, fornendo in chiaro le sfide delle italiane.