Leao lascia il ritiro del Portogallo: cosa sta succedendo

Leao lascia il ritiro del Portogallo, arriva l’ultim’ora in casa Milan che non passa inosservata. Ecco cosa sta succedendo in questi minuti.

In un periodo prossimo a catapultare diverse realtà del nostro campionato in una parentesi stagionale finalissima e potenzialmente determinante ai fini delle sentenze in classifica e nelle competizioni europee, le notizie provenienti dalla Nazionale possono assumere un valore di importanza tutt’altro che trascurabile. La speranza e l’obiettivo è, infatti, quello di poter contare su una rosa al completo e in grado di potersi alternare in una parentesi prossima a divenire ricca di impegni.

Su tale fronte, non può sfuggire la notizia proveniente dal ritiro del Portogallo circa Rafael Leao. L’esterno di Pioli ha infatti lasciato in anticipo il ritiro insieme ad altri connazionali quali Nelson Semedo, Bernardo Silva, Ruben Dias, Palinha, Goncalo Ramos, Toti Gomes e Bruno Fernandes, tutti assenti nella prossima gara con la Slovenia e prossimi a raggiungere i rispettivi club.