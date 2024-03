L’erede di Acerbi arriva gratis: addio Milan

L’esplosione del caso Acerbi sta portando l’Inter a valuatare le possibili opzioni per sostituirlo: scatta il derby di calciomercato per il sostituto

Nonostante il recente pareggio con il Napoli di Calzona e l’uscita dalla coppa dalla grandi orecchie, l’Inter di Simone Inzaghi prosegue con il vento in poppa la traversata con destinazione scudetto. L’allenatore originario di Piacenza, dopo due stagioni di assestamento e sperimentazione, ha probabilmente raggiunto il massimo potenziale della propria rosa, attraverso il perfezionamento di un sistema di gioco tanto gradevole alla vista, quanto efficace in campo.

Tuttavia, se in campionato i nerazzurri passeggiano tra le macerie delle altre big, la debacle subita contro l’Atletico Madrid ha evidenziato un certo gap rispetto alle big europee. La capacità dell’Atletico Madrid di affrontare i 120 minuti inserendo in campo calciatori di prima categoria, ha di certo influito nella vittoria finale, vista la condizione con cui i nerazzurri sono giunti ai calci di rigore. Adesso, con la questione Acerbi da valutare, i vertici di Appiano Gentile dovranno preoccuparsi di assicurare a Inzaghi una rosa valida per la prossima stagione.

L’Inter valuta il post Acerbi: torna di moda Adarabioyo

Qualunque cosa Francesco Acerbi abbia detto a Juan Jesus durante Inter-Napoli, è evidente come il caso si stia complicando sotto ogni punto di vista. Difatti, dopo essere stato allontanato dalla Nazionale per evitare polemiche e malevoci in grado di destabilizzare il gruppo azzurro, il difensore ex Lazio è tornato a Milano, anche e soprattutto per sottoporsi all’audizione richiesta dalla Procura. Adesso, dopo che si sono consumati i colloqui sia di Acerbi che di Juan Jesus, si attende la sentenza, che potrebbe recitare un paio di giornate di squalifica, nel caso in cui si decidesse di dare per buona l’ultima versione di Acerbi, ma anche un provvedimento sensibilmente più severo, se si decidesse di confermare l’insulto razzista. Ciò che è certo è che in ogni caso, alla Pinetina si debba valutare attentamente il futuro del classe ’88.

Nel caso in cui o una sanzione, o direttamente la valutazione dei vertici nerazzurri, causasse la separazione tra Acerbi e i nerazzurri, questi potrebbero avere già pronto un sostituto da corteggiare. Dopo le voci su un possibile interessamento a Chris Smalling, ecco che potrebbe tornare di moda tra i corridoi di Appiano Gentile il nome di Tosin Adarabioyo. Si tratta di un difensore inglese del Fullham, il cui rinnovo con gli inglesi stenta ad arrivare, il che permetterebbe ai nerazzurri di concludere un’operazione gratuita. Il talentoso classe ’97, tuttavia, è anche nei radar del Milan, il che presuppone che, nel caso in cui entrambi le milanesi decidessero di affondare il colpo, ci troveremmo ad assistere ad un affascinante derby di mercato.