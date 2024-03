L’Inter scarica Acerbi: sostituto dalla Roma

Calciomercato Roma, fari puntati sul pacchetto difensivo della squadra giallorossa. L’Inter sembra pronta a scaricare Acerbi e pescare il sostituto da Trigoria.

L’ultimo turno della Serie A prima della sosta per le Nazionali ha visto esplodere il caso Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato pubblicamente accusato di offese razziste da parte di Juan Jesus, prima in campo poi via social. Dopo aver abbandonato il raduno dell’Italia di Spalletti, che ha chiamato il giallorosso Gianluca Mancini al suo posto, quest’oggi verrà ascoltato in Procura Federale dopo la richieste di ulteriori indagini da parte del Giudice Sportivo. L’Inter in caso di lunga squalifica potrebbe decidere di separarsi dal difensore, pescando il sostituto dalla Roma.

Francesco Acerbi rischia una lunga squalifica dopo quanto denunciato da Juan Jesus durante Inter-Napoli. Oggi il difensore verrà ascoltato dal procuratore Giuseppe Chinè sulle presunte offese razziste rivolte dal nerazzurro al difensore partenopeo. Qualora la Procura Federale confermi la maxi squalifica nei confronti del difensore, che chiuderebbe in anticipo la stagione, l’Inter sembra intenzionata all’addio in estate. Se Luciano Spalletti ha scelto un difensore della Roma, dopo aver salutato Acerbi dal ritiro della Nazionale, anche la squadra nerazzurra sembra intenzionata a pescare da quella giallorossa il suo erede.

Calciomercato Roma, bomba Gasport: Smalling al posto di Acerbi

Il CT dell’Italia ha convocato Gianluca Mancini al posto di Acerbi, che ora rischia di perdere anche l’Inter in vista della prossima stagione. Ad evidenziare la probabile rottura con i nerazzurri in caso di stangata è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport‘, che stila anche una lista di possibili erede in casa Inter.

Sono tre i nomi accostati alla lista dei desideri dell’Inter in caso di addio con Francesco Acerbi. Tra il sogno Kim dal Bayern Monaco, e la pista Mavropanos dal West Ham, spunta anche Chris Smalling in casa Roma. Il difensore britannico, nuovamente ai box per infortunio, viene indicato come occasione per il club nerazzurro dal quotidiano sportivo. Il contratto che lo lega alla squadra giallorossa scadrà nel 2025 e la sua tenuta fisica in questa volata finale della stagione sarà decisiva anche per il suo futuro.