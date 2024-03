Roma-Juventus, si chiude il sipario: vola dai rivali di sempre

L’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Spagna chiama in causa non solo la Roma ma anche la Juventus. Sviluppo immediato

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non sono poche le indiscrezioni che cominciano a calamitare l’attenzione mediatica. Volente o nolente, la Roma continua ad esserne un centro nevralgico.

Una volta sistemata la questione relativa alla nomina del nuovo DS, infatti, i giallorossi avranno tempo e risorse per programmare al meglio la prossima stagione. Nonostante sia ancora prematuro individuare con certezza possibili obiettivi, qualche linea strategica – alla luce di quanto fatto nelle scorse campagne acquisti – è possibile desumerla. Uno dei reparti che finirà sicuramente sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato della Roma sarà sicuramente la difesa. A tal proposito, uno dei profili finiti in orbita giallorossa risponde a quel Mario Hermoso accostato in tempi non sospetti anche alla Juve e il cui futuro è un rebus ancora da sciogliere.

Calciomercato Roma, il Barcellona rompe gli indugi per Hermoso: lo scenario

Sebbene l’Atletico Madrid abbia provato in tempi e in modi diversi a stuzzicare il difensore con varie offerte, fino a questo momento il difensore iberico non ha ancora sciolto le riserve. Frattanto, il numero di club sulle sue tracce sta aumentando in modo esponenziale.

Non è un mistero, infatti, il fatto che il Barcellona abbia cominciato a seguire da molto vicino l’evolversi della situazione. Alla ricerca di un profilo che abbini esperienza e qualità, dai costi relativamente contenuti, i blaugrana hanno individuato in Hermoso il candidato ideale a prendere le redini della propria difesa. Nel bel mezzo di un fisiologico restyling, lo scacchiere arretrato dei catalani si appresta a vivere un’estate di profondi cambiamenti. Ragion per cui il Barcellona avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a convincere Hermoso a sposare il progetto blaugrana con una ricca offerta contrattuale. Una brutta notizia per i club italiani, che fino a questo momento si sono limitati a tastare il terreno per capire eventuali margini di manovra. A rivelarlo è todofichajes.com. Staremo a vedere cosa succederà.