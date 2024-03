‘Scambio’ con Dybala, nuovo attaccante Roma: si paga la clausola

Dalla Catalogna rimbalzano importanti indiscrezioni sul suo futuro. La Roma ha rotto gli indugi e ha scelto lui per puntellare l’attacco

Nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine, in casa Roma a tenere banco sono anche le voci relative alle prossime mosse di mercato. Dopo aver chiuso definitivamente i conti con la nomina del nuovo DS, i giallorossi affronteranno con attenzione le diverse situazioni ancora in essere. A cominciare dall’attacco.

Quello offensivo, infatti, è uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento della Roma. Non tanto o non solo per il rebus rappresentato da Romelu Lukaku. Oltre alla questione legata a Big Rom, infatti, i giallorossi si interrogano anche sul futuro di Paulo Dybala. A luglio, infatti, si riattiverà la clausola rescissoria che, se pagata, potrebbe portare la “Joya” lontano dalla Capitale. Sebbene il numero 21 stia continuando a lanciare segnali di un certo tipo alla Roma, un addio dell’argentino in estate non rappresenta un’ipotesi da scartare a priori. Anche per questo nelle ultime settimane sono ritornati in auge profili per l’attacco che sembravano essere sopiti.

Calciomercato Roma, da Dybala a Morata: le ultime dalla Spagna

L’ultimo, in ordine di tempo, rappresenta un vero e proprio “cavallo di ritorno”. Secondo quanto evidenziato da El Nacional, infatti, la Roma non avrebbe perso di vista Alvaro Morata. Dopo aver provato in tempi e in modi diversi a dargli la caccia nella scorsa estate, i giallorossi sono pronti a sferrare un nuovo assalto per provare a portare l’attaccante dell’Atletico Madrid all’ombra del Colosseo.

Stando alla fonte catalana, la Roma avrebbe già avviato dei colloqui per capire la fattibilità dell’operazione. Ricordiamo che, oltre che da un contratto in scadenza nel 2026, l’ex attaccante di Real e Juventus è legato ai Colchoneros anche da una clausola rescissoria che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro. Cifra che la Roma potrebbe eventualmente mettere sul piatto solo in caso di un addio di Dybala, accostato proprio all’Atletico Madrid. Un intreccio che quindi vede l’argentino della Roma direttamente protagonista. Con il suo futuro ancora tutto da delineare, la Joya si appresta a diventare l’epicentro di una serie importante di indiscrezioni di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.