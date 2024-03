Scambio con la Juve e addio Roma: tradimento in Serie A | ASRL

Da sempre rivali storiche in campo, Juventus e Roma a fine stagione entreranno in rotta di collisione anche in ottica calciomercato

Fermo a causa degli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A riaprirà i battenti durante il weekend di Pasqua, con il 30º turno che si concluderà il lunedì di Pasquetta. La Roma sarà impegnata nella difficile trasferta di Lecce e proverà a confermare gli ottimi risultati raggiunti sotto la guida di Daniele De Rossi. Grazie alla vittoria contro il Sassuolo, i giallorossi hanno confermato i tre punti di distanza dal quarto posto del Bologna, mentre hanno ridotto a otto lunghezze il distacco dal terzo posto della Juventus.

Con uno scontro diretto allo Stadio Olimpico ancora da giocare, il club bianconero dovrà riprendersi presto per evitare di arrivare a quella sfida con la Roma alle calcagna. Al di là degli aspetti del campo, bianconeri e giallorossi saranno chiamati a confrontarsi a fine stagione anche in ottica calciomercato. Come è noto, lo scorso gennaio nella capitale è sbarcato Dean Huijsen con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto. I giallorossi vorrebbero confermare il difensore diciottenne, ma alla Continassa difficilmente prenderanno in considerazione un nuovo prestito, a men che dovessero latitare offerte interessanti per il calciatore.

Scambio con Huijsen in Serie A, allarme Roma

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Borussia Dortmund e diverse squadre inglesi interessate al giovane difensore, valutato dalla Juve almeno 30 milioni di euro. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, non si può affatto escludere l’ipotesi che Cristiano Giuntoli possa utilizzare il cartellino del ragazzo come contropartita tecnica per arrivare a uno degli obiettivi più grandi in vista della prossima stagione.

Stiamo parlando di Koopmeiners. Il centrocampista olandese è finito da molti mesi nei radar bianconeri. Per far fronte alla richiesta dell’Atalanta di 60-70 milioni di euro, la dirigenza torinese sta valutando una serie di nomi da poter offrire ai bergamaschi per diminuire la cifra cash da versare nelle casse nerazzurre. All’interno di questa lista, figura anche il nome dell’attuale numero tre giallorosso.