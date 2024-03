Accordo raggiunto: Mourinho al traguardo

Mourinho al traguardo e accordo raggiunto, pronto ad ‘alzare bandiera’: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è parlato non poco di José Mourinho nel corso di queste ultime settimane e mesi, alla luce delle tante difficoltà palesate dalla Roma nel recente periodo e, al contempo, dall’immediato effetto di una cura De Rossi nella quale, nemmeno i meno legati allo Special One, parevano inizialmente poter confidare. Il felice rendimento della ‘nuova’ Roma, dopo le polemiche e le critiche iniziali nei confronti della decisione ponderata dai Friedkin ha permesso di razionalizzare l’addio ad un personaggio tanto amato come il portoghese.

Di quest’ultimo, anche durante i due anni e mezzo nella Capitale, si è sempre detto e scritto tanto e, ormai prossimo alla scadenza ufficiale di un contratto che formalmente ed economicamente lo lega alla Roma fino al prossimo 30 giugno 2024, la sua posizione continua a far discutere, soprattutto alla luce delle possibili evoluzioni in una carriera non poco ricca di soddisfazioni. Come si ricorderà, le avances nei suoi confronti non sono mai mancate, favorendo in questo modo anche le preoccupazioni di una piazza che, circa un anno fa, aveva percepito non pochi timori rispetto alle avances arabe.

Mourinho ‘protagonista’ anche in MotoGP, consegna la bandiera a scacchi

Di Mourinho, ad ogni modo, si è parlato anche in questi mesi successivi all’esonero, che lo hanno visto accostato sia alle solite e ricchissime realtà arabe che ad eventuali scenari europei, di caratura diversa e in grado di generare anche un certo grado di stupore o attesa. Non poco avevano incuriosito, infatti, gli iniziali accostamenti al Barcellona o l’invigorimento delle voci circa un ritorno al Chelsea.

Nulla di concreto, per ore, per uno Special One che si sta godendo in questa fase una parentesi di ‘svincolo’ dagli impegni professionali, con ogni probabilità al fine di ponderare con calma una decisione importante circa l’evoluzione della propria carriera. Frattanto, un personaggio da sempre palesatosi attento anche nei confronti di altri sport o di mondi slegati da quello calcistico, è pronto a divenire protagonista anche nel mondo dei motori.

Di queste ore, infatti, la notizia che riferisce come sia proprio lui l’incaricato a consegnare la bandiera a scacchi del Gran Premio del Portogallo.