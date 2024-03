Addio Roma: offerta rifiutata, soldi a palate dall’Arabia

Addio Roma, il calciatore ha rifiutato l’offerta ed è pronto al trasferimento nella Saudi Pro League: una scelta dettata dal portafogli

Siamo arrivati alla parte finale della stagione, quella in cui ogni partita vale una finale, e in cui ogni passo falso rischia di compromettere gli obbiettivi stagionali. Sotto la guida di Daniele De Rossi la Roma è stata molto abile nel tornare tra le prime posizioni della classifica, dopo esser scivolata addirittura in nona posizione prima dell’addio di Mourinho.

Adesso i giallorossi occupano addirittura il quinto posto, alle spalle del Bologna, vera rivelazione di questo campionato. In caso in cui la campagna delle italiane nelle coppe continentali dovesse proseguire in Serie A anche il quinto posto potrebbe voler dire Champions League.

La qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie resta l’obbiettivo primario della società, soprattutto perché nel caso in cui dovesse sfumare i paletti imposti dalla UEFA costringerebbero la società a dover cedere prima di intervenire sul mercato. Proprio dal fronte mercato non arrivano buone notizie per i giallorossi, con uno degli obbiettivi della proprietà finiti nel mirino dei club arabi.

Addio alla Roma dopo il mancato rinnovo: il calciatore tentato dall’Arabia

La Roma ad oggi è vicina ad una qualificazione in Champions League, che significherebbe maggiori introiti che potrebbero sopperire ai doveri che la società ha verso la UEFA. Senza giocare la Champions il prossimo anno è difficile aspettarsi un mercato di spese folli da parte della società, soprattutto perché il club sarebbe costretto a vendere per rientrare della cifra richiesta dagli organi europei.

Nonostante questo però si continuano a seguire diversi calciatori per provare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi graditi dalle parti di Trigoria è quello di Mario Hermoso, difensore classe 1995 in forza all’Atletico Madrid, vicino ad un addio alla capitale spagnola dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto.

La concorrenza per i giallorossi però potrebbe essere spietata. Secondo quanto riporta Football Espana il suo nome sarebbe finito sulla lista di alcuni club arabi, ancora alla ricerca di campioni provenienti dal calcio europeo per alzare il livello della Saudi League. Simeone vorrebbe trattenere il calciatore a Madrid, nonostante abbia già rifiutato la prima offerta per il rinnvo. Le ragioni del mancato accordo sembrerebbero essere prettamente economiche, con Hermoso alla ricerca di un contratto più proficuo, motivo che potrebbe portarlo a scegliere proprio la destinazione araba.