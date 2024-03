Dalla Roma alla Juventus, De Rossi tradito dall’ex giallorosso. Ecco la situazione che si potrebbe creare al termine di questa stagione

Daniele De Rossi potrebbe rimanere alla Roma la prossima stagione. Si parla da un poco di tempo anche di un rinnovo biennale per il tecnico giallorosso che ha preso il posto di Mourinho. E siccome sta facendo bene in questo suo avvio dentro Trigoria, i dubbi più passa il tempo e più vengono sciolti.

Di certo c’è comunque un’altra cosa: DDR, qualora rimanesse sulla panchina giallorossa anche negli anni a venire, ha sicuramente bisogno di innesti. In tutti i reparti. In questo caso ci concentriamo dietro, in difesa: Smalling, a quanto pare, è entrato nel mirino dell’Inter; Huijsen tornerà alla Juventus; Kristensen non dovrebbe essere riscattato e Ndicka, davanti ad un’offerta importante visto che è arrivato a zero e visto che potrebbe regalare una grande plusvalenza, potrebbe anche partire. C’è un giocatore, inoltre, che la Roma ha avuto fino a un poco di tempo fa e che adesso sta facendo benissimo in Italia dopo un breve passaggio in Svizzera. Che è entrato nel mirino della Juventus.

Dalla Roma alla Juventus, per Calafiori ci sono i numeri

Parliamo ovviamente di Riccardo Calafiori, che Thiago Motta ha inventato centrale e che rischia anche, in quel ruolo, di andarsene all’Europeo la prossima estate. Sicuramente Spalletti lo tiene in considerazione, anche dopo aver visto l’amichevole contro il Venezuela nella quale Buongiorno non è apparso così sicuro.

Bene (o meno bene), secondo gli esperti Sisal, il prossimo anno, l’ex giallorosso potrebbe anche andarsene in bianconero. Un suo passaggio alla Continassa è dato a 4 volte la posta. E la Juventus a quanto pare è la squadra favorita per prendersi il giocatore. E la Roma un poco le mani se le potrebbe mangiare, visto che un talento del genere ce lo aveva in casa e che è esploso però troppo tardi. Peccato.