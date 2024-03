De Rossi-Roma: fissato l’incontro per il rinnovo

De Rossi, per il momento il rinnovo è congelato. Di futuro non si parla, per adesso. Una scelta arrivata in sintonia con la società. Ecco perché

Sta facendo bene Daniele De Rossi. Questa cosa è indubbia ed è sotto gli occhi di tutti. Ma di rinnovo contrattuale – accordo in scadenza alla fine di questa stagione – non se ne parla. Ed è una scelta.

Almeno così scrive questa mattina il Corriere dello Sport in edicola. Si pensa al presente e la Roma cercherà di prendersi il quarto posto che vale la Champions League ma cercherà, pure, di rimanere in corsa per l’Europa League. Nessuno dei due obiettivi stagionali verrà lasciato indietro. E poi si parlerà anche con DDR.

De Rossi, ecco quando si parlerà di rinnovo

Una data per l’appuntamento c’è già. Concordata tra l’allenatore della Roma e i vertici della società giallorossa: vale a dire Ryan Friedkin e Lina Souloukou. L’intenzione è quella di continuare a lavorare insieme, in questo periodo il sentimento venuto fuori è questo. E anche se non è ancora arrivato il momento di parlarne De Rossi lavora non solo per il presente ma anche per il futuro. Ma quando se ne parlerà, allora?

Tutto rinviato al prossimo mese di maggio, si legge. Quando le cose saranno decisamente più chiare sia in campionato che in Europa e si potrà tirare un vero e proprio bilancio di questi mesi di guida dell’ex capitano. Non ci dovrebbero comunque essere problemi: il lavoro che De Rossi sta facendo è di quelli importanti e se dovesse continuare in questo modo allora quel biennale del quale si sta parlando in questi giorni è cosa fatta. Ma per il momento appuntamenti in programma non ce ne stanno: si pensa solo al campo e a questo finale di stagione che deve regalare soddisfazioni. Poi si vedrà. Ma la strada, comunque, sembra essere bella indicata.