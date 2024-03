De Zerbi sorpassa Mourinho: nuovo club per vincere la Champions

L’intreccio che coinvolge Mourinho e Roberto De Zerbi è molto più di una semplice suggestione di mercato. Ecco cosa sta succedendo.

Dalla notizia dell’esonero dalla Roma, non è passato un giorno senza che José Mourinho non venisse accostato a qualche nuova panchina. Le voci di un approdo in Arabia hanno rapidamente fatto spazio alle indiscrezioni che vorrebbero lo Special One al timone di club europei di prima fascia.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nell’estate del 2024, il tecnico portoghese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Una volta metabolizzata la decisione dei Friedkin, infatti, l’allenatore portoghese si è preso del tempo per avere un quadro completo di tutte le proposte ricevute sulla sua scrivania. Come ribadito in tempi non sospetti, nonostante il forte desiderio che lo animi, l’ex allenatore della Roma non vuole sbagliare la scelta della prossima panchina. Ragion per cui, la sensazione è che soltanto i prossimi mesi possano fornire un quadro completo della situazione. Sorprendono fino ad un certo punto, però, le voci che hanno accostato con una certa insistenza José Mourinho alla panchina del Bayern Monaco.

Panchina del Bayern Monaco bollente: De Zerbi la spunta su Mourinho

Sebbene abbia salvato la sua panchina in questa stagione con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Tuchel farà le valigie a fine stagione. Sebbene abbia messo Xabi Alonso in cima alla lista delle sue priorità, il Bayern continua a valutare diverse opzioni.

A cominciare da Jurgen Klopp, ma non solo. Secondo quanto evidenziato da caughtoffside.com, infatti, nella lista dei desideri dei bavaresi non sarebbero da trascurare le candidature di Roberto De Zerbi e José Mourinho. Il nuovo direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, è pronto ad un restyling completo della guida tecnica e vorrebbe porre le premesse per l’avvio di un nuovo ciclo. Tra De Zerbi e Mou, stando alla fonte sopra citata, sarebbe proprio il tecnico del Brighton ad avere maggiori chances di sedere sulla panchina più ambita di Germania. In tutto questo, sia pur più defilata, non è da trascurare neanche l’opzione Antonio Conte, accostato già in tempi non sospetti al Bayern Monaco. Ad ogni modo il cerchio non si è ancora chiuso. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.