Milan-Roma, stop prolungato: slitta il rientro

Il match tra Milan e Roma andrà in scena l’11 aprile con l’andata dei quarti di finale di Europa League: l’attesa è spasmodica

Si avvicina la grande sfida europea tutta italiana tra la Roma di Daniele De Rossi e il Milan di Stefano Pioli. L’11 aprile il primo atto a San Siro mentre il 18, una settimana dopo, si giocherà l’attesissimo ritorno in uno Stadio Olimpico già vicino al sold out.

Gli uomini di De Rossi tornerà a giocare il primo di aprile contro il Lecce al Via Del Mare per poi scendere in campo nel derby contro la Lazio di Igor Tudor, che debutterà da allenatore dei biancocelesti nel match contro la Juventus.

Tornando all’Europa, i giallorossi puntano alla quarta semifinale europea consecutiva dopo aver raggiunto le semifinali di Europa League nel 2020-2021, la vittoria della Conference League nel 2021-2022 e la finale di Europa League nel 2022-2023.

Rientro in gruppo posticipato

Tra i tanti giocatori tornati dalla Nazionale prima del tempo c’è anche Ismael Bennacer del Milan. Ve ne avevamo già parlato del suo rientro anticipato dal ritiro dell’Algeria, ma emergono nuovi aggiornamenti sull’ex Empoli.

Infatti la società rossonera, secondo quanto riporta Sportmediaset, ha concesso qualche giorno di riposo in più per Bennacer in modo da smaltire i fastidi fisici e la stanchezza accumulata e riprendere gli allenamenti a inizio settimana. La prossima gara del Milan è in programma il 30 marzo contro la Fiorentina all’Artemio Franchi.