“Nuovo allenatore scelto da mesi”: ansia De Rossi

Roma, il commento al mancato rinnovo di De Rossi apre a degli scenari che fino al momento non erano mai stati visti. Ecco quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione

Si sta parlando con molta insistenza in queste ultime settimane di quello che potrebbe essere un rinnovo contrattuale di Daniele De Rossi. Ad esempio questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport si legge che un incontro è previsto nel prossimo mese di maggio. Ma si sottolinea, pure, che DDR starebbe già pensando al futuro.

Se da questo lato arrivano delle notizie positive per l’attuale tecnico della Roma, uno spaccato completamente diverso lo dà sulle colonne del Corriere della Sera Mimmo Ferretti. “De Rossi ha convinto tutti tranne i Friedkin” si legge. E il motivo quale sarebbe? Appunto il rinnovo contrattuale, ancora non arrivato, nonostante quelli che sono i risultati che fino al momento sono arrivati. Ma c’è dell’altro. Che non lascia dormire sonni tranquilli a DDR.

Roma, ecco lo scenario per De Rossi

“Chissà forse per la panchina si sta prendendo ulteriore tempo per valutare; forse si stanno contattando altri profili e si attendono risposte; forse il prossimo tecnico è stato scelto già da mesi ma l’annuncio ancora non si può (non si vuole?) dare”. Questo scrive il giornalista, che come detto apre a degli scenari che forse fino al momento non sono mai stati presi in considerazione.

Vedremo come si comporterà la Roma da qui alla fine della stagione. E soprattutto vedremo chi, alla fine, avrà ragione: se quelli che dicono che alla fine De Rossi dovrebbe rinnovare il proprio contratto oppure Ferretti che sottolinea un fatto, alla fine del suo articolo: “A marzo ancora la Roma non ha un allenatore per la prossima stagione”.