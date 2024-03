Rabiot all’Inter: l’hanno messo nero su bianco

Il futuro di Rabiot potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese si appresta a dire addio ai bianconeri: lo aspetta l’Inter

Da perno indiscusso della Juventus di Max Allegri, Adrien Rabiot proverà a caricarsi la squadra sulle spalle nell’ultima parte della stagione della “Vecchia Signora”. Iniziato sotto altri auspici, il campionato dei bianconeri si sta rivelando un vero e proprio boomerang. In tutto questo, il futuro di Adrien Rabiot si sta configurando un vero e proprio enigma.

Dopo aver rinnovato per una sola stagione il suo contratto con la Juventus nel corso della scorsa estate, l’ex mezzala del Psg ha preso tempo per valutare con acribia le prossime mosse. Sebbene abbia lasciato ancora aperte le porte ad una sua permanenza all’ombra della Mole, il francese vuole soppesare con tranquillità pro e contro di una decisione di nevralgica importanza per il suo futuro. Con Allegri sempre più lontano da Torino, però, non è escluso che anche il francese possa fare le valigie e salutare la compagnia. Secondo i bookmakers, però, l’avventura in Serie A di Rabiot potrebbe non essere finita qui.

Colpo Inter, bookmakers on fire: ecco Rabiot dalla Juventus

Tra le possibili destinazioni di Rabiot, infatti, ci potrebbe essere proprio quell’Inter al quale il francese è stato già accostato nei mesi scorsi. Almeno questo è il verdetto delle quote dei betting analyst di Sisal, che bancano a 6 volte la posta il possibile passaggio di Rabiot in nerazzurro.

Si tratta chiaramente di un’opzione che dalle parti della Continassa proveranno in tutti i modi a scongiurare. A tal fine, nel corso delle prossime settimane potrebbero essere calendarizzati nuovi incontri tra le parti per sondare il terreno e provare a trovare un punto d’incontro. Sebbene la trattativa per il rinnovo del transalpino resti piuttosto complicata, non è affatto naufragata. Tuttavia, nel caso in cui Rabiot non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con la Juve, è chiaro che le voci sul suo futuro aumenterebbero in maniera esponenziale. A quel punto la candidatura dell’Inter, che per adesso non è ancora uscita allo scoperto, diventerebbe molto più concreta.