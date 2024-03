Rientro Abraham, UFFICIALE: l’annuncio sui social

Rientro Abraham, il bomber della Roma scalpita e ‘fissa’ la data: ecco l’annuncio UFFICIALE.

Non sono stati certamente mesi semplici quelli vissuti da Tammy Abraham, imbattutosi in un infortunio grave e apparso subito importante sin dalle prime immagini, che in quel Roma-Spezia di inizio giugno ben restituirono la consapevolezza di aver assistito ad un movimento tutt’altro che naturale del ginocchio.

A pochi giorni dalla disfatta di Budapest, la Roma, dunque, perdeva uno dei suoi elementi più importanti, reduci da una stagione difficile ma il cui lungo forfait lasciava intendere poter avere gravi e immediate ripercussioni anche sulle scelte di mercato. Una delle immediate conseguenze, infatti, fu la spasmodica ricerca di un nuovo centravanti da consegnare a Mourinho per l’attuale stagione, individuato finalmente in Lukaku a fine agosto, quando il reparto offensivo venne corroborato e limato anche con l’inatteso approdo di Azmoun.

Rientro Abraham, l’annuncio UFFICIALE sul post Instagram

Tante cose sono cambiate da quel momento, eccezion fatta per la gran voglia di rientro da parte del bomber ex Chelsea, che aveva dimostrato nel suo primo anno qualità e margini di miglioramento e crescita importantissimi, salvo poi perdersi dietro le complicazioni di una squadra che, al secondo anno di Mourinho, aveva già palesato qualche scricchiolio sul piano del gioco.

Su questo fronte, le ultime settimane sono state importanti e ricche di novità, con la convocazione simbolica di Abraham contro il Sassuolo e il rientro in gruppo nel corso di questi ultimi giorni, che lasciano ben sperare in vista di un finale di stagione dove ci sarà bisogno di tutti e per il quale, un eventuale ritorno a discreto regime del numero 9 potrebbe aiutare non poco lo stesso De Rossi, anche sul piano delle alternative tattiche.

Non può sfuggire, dunque, l’annuncio fatto dallo stesso giocatore sul proprio account Instagram in queste ore, dove ha postato una fotografia che lo ritrae durante la seduta dell’allenamento odierno, accompagnata dalla didascalia: “Ci vediamo presto”.